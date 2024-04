Werbung

Unter der Führung von BenQ stellte die eSport-Marke ZOWIE heute für Gamer die U2 Wireless Maus vor, die sich gerade für eSports-Teilnehmer aufgrund der optimierten und abgerundeten Ergonomie eignen soll. Doch auch für normale Gamer ist die ZOWIE U2 Wireless Maus durchaus geeignet. Anhand von sportwissenschaftlichen Studien für die Claw-Grip-Haltung wurde die ZOWIE U2 laut Hersteller dahingehend optimiert. Das Ziel hierbei ist eine bessere Zielgenauigkeit.

Der integrierte Akku soll eine lange Ausdauer von bis zu 70 Stunden bieten. Dieser lässt sich praktischerweise auch gleich kabellos an dem USB-Empfänger wieder aufladen. Der verbaute PAW3395-Sensor soll sehr präzise arbeiten und eine Auflösung bis 3.200 DPI bieten. Die Polling-Rate wird bis 1.000 Hz angegeben. Die DPI und auch die Polling-Rate lassen sich direkt an der Maus-Unterseite festlegen. Der Vorteil der ZOWIE U2 ist, dass sie schlicht per Plug & Play ohne separaten Treiber eingesetzt werden kann.

Die ZOWIE U2 Wireless Maus ist ausschließlich in der Farbe Schwarz und ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,99 Euro erhältlich.