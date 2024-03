Werbung

Ende Februar riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren jüngsten Lesertest in Zusammenarbeit mit NZXT zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem Paket aus Tastatur und Maus ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.



Die NZXT Function 2 soll gegenüber ihrem Vorgänger einen deutlichen Sprung in Sachen Gaming-Leistung und Verarbeitungsqualität machen. Hierfür setzt man künftig auf die eigenen, linearen und optischen Swift-Switches, die eine Abtastrate von 8.000 Hz ermöglichen und somit Signale um das Achtfache schneller als bei den meisten anderen Gaming-Tastaturen verarbeiten können. Obendrein besitzen sie eine kurze Reaktionszeit von 0,2 ms und lösen nach 1 oder 1,5 mm aus, was sich sogar regulieren lässt. Natürlich sollen sie sich mit über 100 Millionen garantierten Auslösungen auch als besonders langlebig erweisen.

Weiterhin will NZXT die Verarbeitungsqualität und das Tipperlebnis verbessert haben. Letzteres soll sich durch ein angenehmes, taktiles Feedback und einen guten Klang auszeichnen. Alle Schalter lassen sich über das mitgelieferte Werkzeug austauschen, im Lieferumfang sind zwei zusätzliche Schaltertypen für unterschiedliche Betätigungskräfte (4x 35g, 4x 45 g) enthalten. Natürlich lässt sich die NZXZ Function 2 über die CAM-Software und die anpassbare RGB-Beleuchtung individuell anpassen. Das gilt auch für die Macro-Funktion.

Für ihren Test erhalten die späteren Lesertest-Teilnehmer die NZXT Funktion 2 TKL in Schwarz, welche rund 150 Euro kostet.

Technische Daten - NZXT FUNCTION 2 Bauart: Tray-mounted Switches: NZXT Swift Optical Switches Betätigungskraft: ca. 40 g Weg bis zum Auslöser: 1 - 1,5 mm Weg bis zum Anschlag: 4 mm Beleuchtung: RGB Beleuchtungsfeatures: 6 Effekte Programmierbare Tasten: Jede Taste Zusätzliche Tasten (Hardware): Mute, Win-Lock, Beleuchtung ein/aus Weitere Anschlüsse: Keine Besondere Features: PBT Double Shot Keycaps, Hot Swap, optische Switch, bis zu 8000Hz Pollingrate Anti Ghosting: Ja Handballenauflage: Nein Kabel: 2 Meter; Textil Sleeve Abmessungen: 338,5 x 123,4 x 40,3 mm Gewicht: 0,718 kg Preis: 149 Euro

Tastatur und Maus im Bundle

Ebenfalls zur Verfügung gestellt wird die NZXT Lift 2 Symm in Schwarz, welche für rund 50 Euro angeboten wird. Sie soll ein leichtes Design mit fortschrittlicher Technik vereinen. Hierfür verfügt sie über eine 8K-Abstimmungsrate, reaktionsschnelle optische Schalter und einen leistungsstarken 26K DPI-Sensor. Dabei kommt sie auf nur 58 g. Der Sensor erreicht eine Abfragerate von 8.000 Hz und überträgt Klicks und Bewegungen alle 0,125 ms, womit eine hohe Reaktionsfähigkeit gegeben ist. Wie bei der Tastatur sind auch hier die optischen Schalter für über 100 Millionen Auslösungen ausgelegt. Der optische Sensor arbeitet mit 26.000 DPI. Kompatibel ist der Gaming-Nager mit NVIDIA Reflex, das die Systemlatenz misst, wenn er mit NVIDIA-G-SYNC-Bildschirm gekoppelt ist.

Technische Daten - NZXT Lift 2 Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip Sensor: PixArt 3395 (Optical)

Abtastrate: Bis zu 26.000 DPI Beschleunigung: 50 g Polling Rate: Anpassbar, bis zu 8000 Hz Interner Speicher: Vorhanden (5 Profile) Switches: Optical (100 Millionen Klicks) Tasten: 7 (inkl. Mausrad) Design & Features: Symmetrisch (Links und Rechtshänder geeignet) Gleitfüße: PTFE Kabel: 2,0 Meter Paracord Kabel Abmessungen: 126,8 x 67,1 x 38,3 mm Gewicht: 58 g ohne Kabel Preis: 50 Euro

Das sind die Teilnehmer

Wir sind nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "minimii", "paffi" und "Hattori1000" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. März 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 11. März 2024

Testzeitraum bis 14. April 2024

