Microsoft XBox will mit einem Recycling-Controller seinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten. Der neue Controller namens Remix Special Edition besteht nach Angaben des Herstellers zu circa 30 % aus recycelten Materialien und gehört zur Nachhaltigkeitskampagne von XBox. Hier wirbt das Unternehmen unter anderem damit, dass man bis 2030 "Zero Waste", also den kompletten Wegfall von Abfallprodukten, erreichen wolle.

Der Controller selbst bringt alle Besonderheiten der regulären Modelle wie strukturierte Griffflächen, Hybrid-D-Pad und Bluetooth mit sich. Allerdings wird er ab Werk mit dem wiederaufladbaren Akku-Pack und einem entsprechenden Lade- und Verbindungskabel vom Typ USB-C geliefert.

Interessant ist der Hinweis, dass es durch die Nutzung von Recycling-Material zu kleinen Unterschieden zwischen den Einzelexemplaren kommen kann. Funktion und grundlegendes Farbschema sind natürlich identisch, durch die Produktionsart kann es aber zu Unterschieden in der Struktur kommen. Dies macht die Geräte laut Microsoft einzigartig.

Der Controller kommt am 18. April 2023 offiziell in den Handel. Im Microsoft-Store ist er jetzt schon vorbestellbar und wird eine Woche früher ausgeliefert. Preislich ist das Gerät für 84,99 € zu haben.