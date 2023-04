Werbung

Als Cherry die Übernahme von XTRFY bekanntgab, stellte sich die Frage, wie es mit beiden Unternehmen weitergeht. Nun gibt es darauf eine erste Antwort: Mit CHERRY XTRFY entsteht eine neue Gaming-Marke, die German Engineering und schwedisches Design verbinden soll.

Der neue Markennamen ist zwar nicht gerade kreativ, macht aber direkt deutlich, wie CHERRY XTRFY entstanden ist. Die neue Gaming-Marke will Profis, Enthusiasten und Gamer insgesamt mit geeignetem Equipment versorgen. Dabei soll gerade die Erfahrung von Xtrfy im eSports-Bereich helfen. Das Engagement in diesem Bereich soll weiter ausgebaut werden. Generell hofft man darauf, dass die unterschiedlichen Stärken, Netzwerke und Produktkenntnisse der beiden ursprünglichen Unternehmen sich gut ergänzen werden. Teil der eigenen Vision sollen dabei auch Vielfalt und Inklusion sein.

Neben dem Markennamen erhält CHERRY XTRFY ein neues Logo und eine neue visuelle Identität. Man nutzt das Gewinner-Symbol "X" und den Slogan "In it to win it". Auf der Webseite cherryxtrfy.com finden sich die aktuellen Produkte der neuen Marke - wobei man überwiegend auf altbekannte Xtrfy- bzw. Cherry-Produkte stößt. Aktuell werden die Segmente Headsets, Tastaturen, Mäuse, Mauspads und Mikrofone abgedeckt.

Größere Neuigkeiten könnte es im Rahmen eines angekündigten Events geben. Das CHERRY XTRFY-Event soll am 26. April in Köln veranstaltet werden.