Die ASUS ROG Falchion Ace ist eine kompakte 65-%-Tastatur, die vor allem E-Sportler ansprechen soll. Ausgerüstet wird sie mit den hauseigenen ROG NX-Schaltern.

Das ist dann auch schon einer der größeren Unterschied zur regulären ROG Falchion - bei diesem 65-%-Modell werden Cherry MX verbaut. Die ROG NX-Schalter sind ebenfalls mechanische Schalter. ASUS schmiert Schaft und Gehäuse und will so für sanfte Klicks und leisere Geräusche sorgen. Auch die ROG PBT Double-Shot-Tastenkappen und integrierter Schaumstoff sollen die Akustik optimieren. Das ROG Switch-Stabilizer-Design stabilisiert den Tastenanschlag. Die ASUS-Produktseite gibt an, dass es die Tastatur sowohl mit ROG NX Red als auch mit ROG NX Brown und ROG NX Blue geben soll. Mit deutschem Layout wird sie bisher aber nur mit ROG NX Red gelistet. Das ist analog zu Cherry MX Red ein linearer Schalter. Er löst nach 1,8 mm und bei einer Betätigungskraft von 55 g aus.

Die ROG Falchion Ace ist anders als die ROG Falchion nicht mehr kabellos, sondern nur mit abnehmbaren USB-Kabel und einer maximalen USB-Abfragerate von 1.000 Hz nutzbar. Zwei USB-C-Anschlüsse sollen trotzdem für ein aufgeräumtes Setup sorgen. Damit kann zudem schnell zwischen zwei PCs gewechselt werden. Ein interaktives Touch-Panel auf der linken Tastaturseite der Tastatur dient der einfachen Lautstärkeregelungen und dem Aufrufen von benutzerdefinierten Befehlen. Je nach Vorliebe kann die Tastatur mit einem von drei Neigungswinkeln genutzt werden. Für den Staub- und Transportschutz kann eine transparente Tastaturabdeckung aus Polycarbonat genutzt werden. Die Kompakttastatur misst gerade einmal 305,79 x 101 x 37,5 mm und wiegt knapp 600 g.

Die Falchion Ace wird ab sofort in Schwarz und in Weiß (genauer "Moonlight White") angeboten. ASUS nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 139,90 Euro. Erste Listungen im Handel liegen bei rund 134 Euro. Die kabellose ROG Falchion mit Cherry MX-Switches kostet hingegen rund 155 Euro.