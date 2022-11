Werbung

Unter den Mausleichtgewichten mit Wabendesign gehören Glorious Model O und Glorious Model O Wireless zu den beliebten Modellen. Mit der Nachfolgegeneration soll die Messlatte nun noch höher gelegt werden. Glorious setzt dafür unter anderem auf einen neuen Sensor und reduziert das Gewicht noch weiter.

Die neue Generation startet direkt mit zwei Modellen - dem kabelgebundenen Glorious Model O 2 und der kabellosen Model O 2 Wireless. Beim Model O 2 konnte das Gewicht im Vergleich zum Vorgänger von 67 g auf 59 g gesenkt werden. Dafür hat Glorius unter anderem das Wabendesign weiterentwickelt. Beim Model O 2 Wireless sinkt das Gewicht hingegen nur minimal. Während der Vorgänger 69 g auf die Waage brachte, sind es beim neuen Modell 68 g. Die Maße werden mit jeweils 127 x 66 x 38 mm (L x B x H) angegeben.

Beide Mäuse erhalten mit dem BAMF 2.0 einen neuen optischen Sensor. Er löst mit 26.000 DPI auf. Die maximale Mausgeschwindigkeit wird mit 650 IPS und die maximale Beschleunigung mit 50 g angegeben. Der Hersteller verbaut zudem Glorious-Switches, die mit 80 Millionen Klicks besonders langlebig sein sollen. Für die Haupttasten kann die Entprellzeit flexibel zwischen 0 und 16 ms eingestellt und so maßgeschneidert für den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Auch DPI-Zahl, USB-Abfragerate (maximal 1.000 Hz) und lift-off distance können angepasst werden. Für die LOD gibt es einen Spielraum zwischen 1 und 2 mm. Die gewählten Einstellungen können in drei Profilen auf der Maus gespeichert werden. Anschließend lassen sie sich über eine der sechs konfigurierbaren Tasten aufrufen.

An der Mausunterseite sollen PTFE G-Skates für bestes Gleitverhalten sorgen. Das USB-Kabel der Model O 2 besonders flexibel. Die Model O 2 Wireless kann mit einem 2,4-GHz-Empfänger oder per Bluetooth 5.2 LE kabellos genutzt werden. Durch einen Schiebeschalter an der Unterseite ist der schnelle Wechsel zwischen den kabellosen Betriebsarten möglich. Im 2,4-GHz-Betrieb soll eine Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden erreicht werden. Bluetooth 5.2 LE verdoppelt die Laufzeit laut Hersteller sogar fast auf 210 Stunden. Zum Lieferumfang gehört ein 2 m langes Ladekabel mit USB-C-Anschluss zur Maus.

Caseking wird die neuen Glorious-Modelle voraussichtlich ab der zweiten Dezemberwoche versenden. Für die Glorious Model O 2 werden 79,90 Euro und für die Model O 2 Wireless 119,90 Euro aufgerufen. Es gibt beide Modelle sowohl in Schwarz als auch in Weiß.