ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe: TKL-Tastatur mit Tri-Mode-Konnektivität

Mit der ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe hat ASUS eine neue Premiumtastatur vorgestellt. Das Tenkeyless-Modell kann auf drei unterschiedlichen Wegen mit dem PC verbunden werden und soll mit üppiger Ausstattung überzeugen. Das hat allerdings auch seinen Preis.

Laut ASUS ist die ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe die erste kabellos nutzbare Tastatur aus der Strix Scope-Serie. Sie kann wahlweise im 2,4-GHz-RF-Modus mit minimaler Latenz, per Bluetooth oder per USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Im 2,4-GHz-Modus soll der Akku bei aktiver Beleuchtung bis zu 76 Stunden überbrücken können. Ohne Beleuchtung steigt die Laufzeit sogar auf bis zu 137 Stunden. Der USB-Empfänger lässt sich beim Transport auf der Tastaturrückseite verstauen. Für eine besonders stabile Verbindung kann ein mitgelieferter Dongle-Extender genutzt werden. Per Bluetooth kann die ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe mit bis zu drei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.

Als Schalter werden ROG RX Red verbaut. Diese optomechanischen Schalter lösen nach 1,5 mm aus. Die nötige Betätigungskraft liegt anfänglich bei 40 g und steigt auf 55 g an. Zentral integrierte A-RGB-LEDs sollen für eine Rundum-Beleuchtung der Tasten sorgen. Die Konstruktion der Schalter mit hohlen quadratiscen Schäften, vier Eckverriegelungen und einem X-Stabilisator stellt laut ASUS einen gleichmäßigen und wackelfreien Tastenanschlag sicher. Integrierte Dämpfer sollen Ping-Geräusche und Echos im Tastaturinneren absorbieren. Die Tastenkappen bestehen aus ABS-Kunststoff.

Das Tenkeyless-Modell kommt ohne Ziffernblock aus und ist damit relativ platzsparend. Die Tastatur selbst misst 356 x 136 x 40 mm. Für die mitgelieferte Handballenauflage werden Maße von 356 x 75 x 21 mm angegeben. Diese Handballenauflage wird aus Kunstleder gefertigt. Sie kann magnetisch an der Tastatur befestigt werden. Im Tastenfeld gibt es Quick Toggle-, Stealth- und erweiterte Strg-Tasten, die doppelt so breit wie normale Strg-Tasten sind. Die Stealth-Taste blendet alle Programme aus und schaltet alle Audiosignale stumm. Über die Quick Toggle-Funktion werden die Tasten in der oberen Reihe zwischen Funktions- und Medienbefehlen umgeschaltet.

ASUS gibt für die ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe eine UVP von 178,90 Euro an. Erste Listungen im Handel starten sogar noch etwas darüber.