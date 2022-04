Glorious Model I: Leichte Gaming-Maus mit anpassbarer Form

Mit der Glorious Model I führt der Hersteller eine weitere Gaming-Maus ein, welche sich von den bisherigen Modellen ein wenig unterscheidet. Die Maus ist zwar ebenso leicht, lässt sich zudem leicht anpassen und kommt mit einer etwas geänderten Form daher.

Als letztes Update das eigenen Line-Ups präsentierte der Hersteller die Glorious Model O Wireless (zum Test), also nur eine kabellose Variante eines bereits erhältlichen Modells. Die neue Glorious Model I ist hingegen ein komplett neues Produkt und hat daher auch eine neue Serien-Kennung erhalten. Gemeinsam hat die Gaming-Maus mit ihren Geschwistern das auffällige Wabendesign. Dieses verhilft zu einem geringeren Gewicht, welches mit 69 g erneut sehr niedrig ausfällt. Zum Vergleich, die Model D (zum Test) wiegt 68 g beziehungsweise 69 g (je nach Oberfläche) und die Model O 67 g (Wired) beziehungsweise 69 g (Wireless). Verändert hat der Hersteller die Ergonomie. Die Kontur sowie die Daumenlippe lassen darauf schließen, dass der Palm-Grip in den Fokus gefasst wurde.

Auf der Daumenseite gibt es eine weitere Neuigkeit. Die Daumentasten lassen sich einfach austauschen. Dem Lieferumfang liegen insgesamt sechs Tasten bei, welche mittels Magnet angeheftet werden. Alle neun Tasten des Nagers lassen sich in der zugehörigen Software frei belegen. Hier lässt sich auch der BAMF getaufte Sensor konfigurieren beziehungsweise bis zu neun DPI-Stufen festlegen. Der Sensor wurde in Zusammenarbeit mit PixArt entwickelt und bietet eine Auflösung von bis zu 19.000 DPI sowie eine Geschwindigkeit von bis zu 400 IPS. Angebunden wird sie über ein leichtes, flexibles, 2 m langes Kabel, wobei die Polling-Rate 1.000 Hz beträgt. Eine RGB-Beleuchtung darf natürlich auch nicht fehlen, auch sie kann in der Glorious-CORE-Software konfiguriert werden.

Die Glorious Model I kann ab sofort bei Caseking für 69,90 Euro vorbestellt werden. Ein Lieferdatum nennt der Shop allerdings nicht. Neben der Maus können auch Zusatz- beziehungsweise Ersatz-Teile in Form eines Grop Tape (12,90 Euro), G-Skate (9,90 Euro) und Ersatz Tasten (9,90 Euro) geordert werden.