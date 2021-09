ASUS ROG Moonlight White: Unterschiedlichste Produkte für einheitliches Weiß

Nach wie vor zeigen sich die meisten Gaming-Produkte in Einheitsschwarz - farblich nur akzentuiert durch die meist vorhandene RGB-Beleuchtung. Doch ASUS möchte nun mit der ROG-Moonlight-White-Serie konsequent unterschiedliche Gamingprodukte in Weiß anbieten.

Das gilt für einige Zeit schon für Notebooks - beispielsweise für das von uns getestete ROG Zephyrus G14, das es unter anderem in Weiß gibt. ASUS bietet nun aber auch Eingabegeräte und Audioprodukte in dieser Farbe an.

Die offiziellen Produktbilder zeigen die unterschiedlichen Produkte in Kombination. Dabei nutzt ASUS zusätzlich zu Weiß auch ein helles Grau, das als Kontrastfarbe dient. Zum Teil kommen auch silberfarbene Elemente zum Einsatz. Zumindest laut den offiziellen Bildern wirken die einzelnen Produkte optisch gut aufeinander abgestimmt. Doch sehen wir sie uns kurz auch einzeln an.

Die Eingabegeräte

Die ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White ist eine mechanische Tastatur im Tenkeyless-Format. Weil der Ziffernblock wegfällt, ist sie kompakt und sollte gut für FPS-Spieler geeignet sein. Unter den weißen und grauen Tastenkappen zeigt sich eine silberglänzende Abdeckung aus Aluminium. Die A-RGB-Beleuchtung der Tasten kann mit ASUS Aura synchronisiert werden. ASUS verbaut die eigenen ROG-NX-Schalter. Diese mechanischen Schalter stehen in den Varianten Red (linear und leichtgängig), Brown (taktil) und Blue (taktil und klickend) zur Auswahl. Die 356 x 136,2 x 39,7 mm große Tastatur lässt sich einfacher transportieren als typische Full-Size-Modelle. Zusätzlich soll der Transport dadurch vereinfacht werden, dass das 1,8 m lange USB-Kabel abgenommen werden kann.

Als optisch stimmigen Eingabegeräte-Partner gibt es mit der ROG Strix Impact II Moonlight White auch eine Maus. Die symmetrische Mausform ist prinzipiell für Rechts- und Linkshänder geeignet, Daumentasten gibt es allerdings nur auf der linken Seite (und damit für Rechtshänder). Herzstück der kabelgebundenen Maus it ein optischer Sensor mit 6.200 DPI. Die maximale Mausgeschwindigkeit wird mit 220 IPS, die maximale Beschleunigung mit 30 G angegeben. Die 120 x 62,5 x 39,5 mm (L x B x H) große Maus wiegt 79 g und ist damit ein eher leichtes Modell. Die Omron-Switches unter den Haupttasten sind gesockelt und damit austauschbar. Eine ASUS-Aura-RGB-Beleuchtung darf natürlich nicht fehlen.

Die ROG Strix Impact II Moonlight White gehört zu den Modellen der Serie, die bereits im Preisvergleich gelistet werden. Sie kostet demnach rund 60 Euro.

Die Audio-Produkte

Als weißes Headset wird das ROG Strix Go Core Moonlight White angeboten. Mit seinem 3,5-mm-Klinkenanschluss kann es nicht nur am PC, sondern auch an Mac, geeigneten Smartphones und einer Reihe aktueller Konsolen genutzt werden. ASUS verbaut 40-mm-Treiber. Ein geringes Gewicht von 252 g und ein Faltdesign sorgen für Mobilität. Lautstärkeregler und Mikrofonstummschaltung sitzen direkt an einer der Ohrmuscheln. Der Preisvergleich listet diese Headset für rund 100 Euro.

Eine kompaktere, leichtere und etwas günstigere Audiolösung gibt es in Form der ROG Cetra II Core Moonlight White. Diese In-Ears eignen sich besonders gut für Nutzer, die viel unterwegs sind. Sie werden ebenfalls per 3,5-mm-Klinke mit dem Zuspieler verbunden - egal ob PC, Konsole oder Smartphone (einen entsprechenden Anschluss vorausgesetzt). Die genutzten ASUS Essence-Treiber sollen unter anderem für einen intensiven Bass sorgen. Das Gehäuse der Ohrhörer besteht aus Aluminium. Ein Mikrofon ist integriert, auf Noise-Cancelling muss allerdings verzichtet werden. Das fest verbundene Anschlusskabel ist 1,25 m lang.

Für das ROG Cetra II Core Moonlight White werden aktuell rund 80 Euro aufgerufen.

