Lesertest: Das sind die Tester der EVGA Z20!

Vor ziemlich genau zwei Wochen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit EVGA zu bewerben. Gesucht wurden zwei Tester für die EVGA Z20, eine brandaktuelle Gaming-Tastatur des Herstellers, die erst vor wenigen Tagen offiziell auf den Markt kam. Wir haben uns nun an die Auswahl der Tester gemacht, die in den nächsten vier Wochen Zeit haben, einen ausführlichen Testbericht darüber für die Community zu verfassen.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt zwei Exemplare der EVGA Z20, welche erst vor wenigen Tagen offiziell auf den Markt kam. Die Tester werden also mitunter die ersten sein, die die mechanischen Tastaturen in den Händen halten werden. Vor allem in Sachen Geschwindigkeit soll sich die EVGA Z20 von der Konkurrenz absetzen können. So soll sie dauerhaft mit 4.000 Hz übertragen und eine Antwortzeit zwischen Rechner und Tastatur von nur 0,25 ms erreichen können. Um solche Werte zu realisieren, kommt ein Cortex-M33-Mikroprozessor auf ARM-Basis mit 32-Bit-Technik zum Einsatz.

Bei den Tastern setzt man auf opto-mechanische Schalter von Bloody, die wahlweise als Dark Gray linear und schallgedämpft, oder als Light Gray mit taktilem Tastenfeedback aufwarten können. Bei beiden Modellvarianten liegt der Signalpunkt bei 1,5 mm, der Hub bei 3,0 und 3,5 mm und die nötige Betätigungskraft bei 45 und 50 g. Über 100 Millionen Auslösungen sollen die Switches mindestens erreichen können. Dank Hot-Swap-Funktion sind sie sogar austauschbar. Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, die sich über die Unleash-RGB-Software regeln lässt, fehlt ebenso wenige wie eine umlaufende Lichtleiste, deren Farbeffekt und Beleuchtungsmuster sich ebenfalls individuell einstellen lässt.



Die EVGA Z20 verfügt darüber hinaus über fünf Makrotasten, ein Lautstärke-Rad, eigene Multimedia-Tasten und zwei USB-A-Ports sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss weiterer Geräte. Dank des sogenannten ToF-Proximity-Sensors werden Bewegungen des Spielers automatisch erfasst und die Tastatur entsprechend in einen stromsparenden Schlafmodus versetzt, bzw. automatisch wieder aufgeweckt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Rund 170 Euro werden für die EVGA Z20 derzeit ausgerufen. Zwei unserer Leser dürfen die Tastatur nun kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass die beiden Forennutzer "2Stoned" und "nFac" die Tastatur schon bald erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Foren-Unterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Pakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihr Review eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 18. April 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 19. April 2021

Testzeitraum bis 23. Mai 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von EVGA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum