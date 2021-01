Cooler Master MK721 und MM731: Drahtlose 60-Prozent-Tastatur und lochloses Mausleichtgewicht

Mit neuen Eingabegeräten pflegt Cooler Master den Minimalismus: Die kabellose MK721 fällt als 60-Prozent-Tastatur besonders kompakt aus. Die Maus MM731 soll hingegen sehr leicht sein, trotzdem eine geschlossene Griffschale bieten und sogar kabellos nutzbar sein.

Cooler Master hat die MK721 nach eigenen Angaben als platzsparende Tastatur für Arbeit und Gaming entwickelt. Als 60-Prozent-Tastatur fehlt ihr nicht nur der Ziffernblock, auch das Tastenfeld neben den Buchstabentasten wird stark komprimiert sowie die F-Tastenreihe als Alternativbelegung der Zahlentastenreihe umgesetzt. Ergebnis ist eine besonders kompakte, 334 x 118 x 37 mm kleine Tastatur. Sie bietet sich gerade auch für Nutzer an, die damit öfter ihren Arbeitsplatz wechseln. Dieser Wechsel wird zusätzlich dadurch erleichtert, dass die Tastatur kabellos per 2,4-GHz-Empfänger bzw. Bluetooth 5.2 angebunden werden kann. Damit ist nicht nur eine Nutzung am PC, sondern auch an Geräten mit iOS, Android und Mac OS X möglich.

Das Aluminiumgehäuse soll genauso für Langlebigkeit sorgen wie die Cherry-MX-Switches und PBT-Doubleshot-Tastenkappen. Die Ausstattung wird durch eine A-RGB-Beleuchtung und ein Dreiwege-Drehrad ergänzt.

Kaufinteressenten müssen sich allerdings noch bis zum dritten Quartal gedulden. Erst dann plant Cooler Master den Verkauf der MK721. Aktuell rechnet der Hersteller mit einem Preis von 129,99 Dollar.



Bei der MM731 wurde vor allem Gewicht eingespart. Obwohl die Maus ein geschlossenes Gehäuse bietet, soll sie unter 60 g wiegen. Cooler Master sieht sie als Alternative zur durchlöcherten MM710-Serie. Ungewöhnlich für eine so leichte Maus ist, dass sie auch kabellos genutzt werden kann. Und zwar sowohl mit 2,4-GHz-Empfänger als auch über Bluetooth. Zur Akku- bzw. Batterielaufzeit macht Cooler Master aktuell keine Angaben. Die Akku-Kapazität wird mit 500 mAh angegeben. Die MM731 erhält einen optischen Sensor mit 19.000 DPI, optische Schalter und PTFE-Gleitfüße. Sie wird als ergonomische Rechtshändermaus mit zwei Daumentasten gestaltet.

Mit dem Maus-Leichtgewicht ist im zweiten Quartal 2021 zu rechnen. Cooler Master geht aktuell von einem MSRP von 89,99 Dollar aus.