MSI kündigt Vigor GK50 Elite, Clutch GM08 und Vigor WR01 an

MSI bringt mit Vigor GK50 Elite Tastatur und Clutch GM08 sowohl eine neue Tastatur als auch eine neue Maus auf den Markt. Ergänzend wird außerdem mit der Vigor WR01 jetzt auch eine Handgelenkstütze angeboten. Angesprochen werden mit den neuen Produkten vor allem sogenannte "Mainstream-Gamer".

Die Vigor GK50 Elite soll mit einem besonders eleganten Design auffallen. Prägend sind vor allem die gebürstete Metalloberfläche aus Flugzeugaluminium und die achteckig geformten Tastenkappen. Als Switches verbaut MSI Kailh Box White. Diese Switches geben hör- und fühlbares Feedback, wenn sie auslösen. Sie sind für bis zu 80 Millionen Betätigungen ausgelegt. Die Auslösung erfolgt nach einem Tastenweg von 1,8 mm. Die Betätigungskraft wird mit 45 g, die Auslösekraft zum Überwinden des taktilen Widerstands mit 55 g angegeben.

Für eine lange Lebensdauer soll auch der Spritzwasser- und Staubschutz nach IP56 sorgen. Eine sogenannte "Gaming Base" unter der Leertaste soll für mehr Halt und Rutschfestigkeit sorgen. Alle Tasten sowie die Kontrolllampen für Numlock- und Feststelltaste werden mit RGB-LEDs beleuchtet. Es können acht voreingestellte Effekte aufgerufen werden. Steuern lässt sich die Beleuchtung wahlweise über Hotkeys oder über das MSI Dragon Center.

Der Gaming-Maus Clutch GM08 spendiert MSI einen PixArt PAW-3519-Sensor. Die Auflösung lässt sich direkt an der Maus in den Stufen 200, 400, 800, 1.600 und 3.200 DPI anpassen. Per Software kann auf eine Auflösung von 4.200 DPI erweitert werden. Die Schalter unter den Haupttasten sind für eine Lebensdauer von 10 Millionen Clicks ausgelegt. MSI gibt Maße von 128 x 68,5 x 40,5 mm und ein Minimalgewicht von 92 g an. Über das integrierte Gewichtssystem lässt sich das Gewicht auf bis zu 103 g erhöhen. Laut MSI ist die mittelgroße Maus vor allem für Palm- und Claw-Grip geeignet.

Als Ergänzung für normalgroße Tastaturen wird mit der Vigor WR01 eine Handgelenkstütze angeboten. Die Oberfläche aus Eisseiden-Lycra soll sich glatt und kühl anfühlen und ist antibakteriell beschichtet. Ein Memory-Schaumstoff im Inneren verspricht Komfort. Der Boden besteht hingegen aus Kautschuk und soll so ein Verrutschen verhindern.

Erste Listungen verraten bereits die Preise der neuen MSI-Gaming-Produkte. Die Vigor GK50 Elite kostet demnach um die 85 Euroum die 85 Euro (gelistet bisher mit italienischem und US-Layout), die Clutch GM08 günstige 20 Euro und die Handgelenkstütze Vigor WR01 rund 25 Euro.