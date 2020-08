Lesertest mit Caseking.de: Testet die Glorious Model D!

In Zusammenarbeit mit Caseking.de suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst Hand anlegen und einen umfangreichen Testbericht zu einer brandaktuellen Gaming-Maus für unser Forum verfassen möchten. Als kleines Dankeschön darf der Nager nach getaner Arbeit natürlich behalten werden. Wir starten in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden von Caseking.de dafür drei Exemplare der Glorious Model D. Dabei handelt es sich um eine extrem leichte RGB-Maus für Rechtshänder, die mit einem optischen Sensor von PixArt sowie sechs programmierbaren Tasten aufwarten kann. Durch das durchlöcherte Kunststoffgehäuse sinkt das Mausgewicht auf nur noch etwa 68, bzw. 69 g, gleichzeitig sorgt die Wabenstruktur für die nötige Stabilität. Unter der Haube steckt ein PixArt PMW-3360, der mit bis zu 12.000 DPI arbeitet und Mausbeschleunigungen von bis zu 50 g sowie eine Abtastgeschwindigkeit von 250 IPS erlaubt. Die Abtastrate beträgt bis zu 1.000 Hz.

Eine LED an der Unterseite zeigt die aktuelle Einstellung, wobei sich die Farbkodierung über die Software individualisieren lässt und die voreingestellten DPI-Werte angepasst werden können. Natürlich fehlt auch eine integrierte RGB-Beleuchtung nicht. Weiterhin wurde bei der Glorious Model D das Kabel verbessert und ist nun etwas dünner und stärker sowie flexibler.

Die Glourious Model D ist in vier Varianten in Weiß und Schwarz sowie jeweils in matt oder glossy erhältlich und kostet bei Caseking.de derzeit mit Umsatzsteuer-Reduzierung knapp unter 59 Euro. Drei Hardwareluxx-Leser dürfen den 128 x 67 x 42 mm großen Gaming-Nager nun kostenlos in ihrer bevorzugten Farbkonfiguration testen. Ein paar Anregungen zur Gestaltung des Lesertests finden sich in unserem eigenen Testartikel.

Technische Daten - Maus Grifftyp: Palm, Claw, Fingertip Sensor Typ: Optisch (PixArt PMW-3360) Abtastrate: 400 – 12.000 cpi 6 Stufen Beschleunigung: 50G Polling Rate: 1000 Hz / 1 ms Interner Speicher: Keine Angaben Switches: Omron, RGB-Beleuchtung Tasten: 6 Design & Features: Matt weiß mit RGB-Beleuchtung, Leichtbauweise Gleitfüße: G-Skates Premium Mouse Feet (0,81mm dick) Kabel: 2,0 Meter; weicher Stoffmantel Abmessungen: 128 × 67 × 42 Millimeter Gewicht: 68 Gramm ohne Kabel Preis: ca. 59 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 30. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Caseking.de teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Caseking.de!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. August 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 31. August 2020

Testzeitraum bis 04. Oktober 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Caseking.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum