Logitech kündigt Gaming-Tastatur Logitech G915 TKL mit RGB und ohne Ziffernblock an

Logitech hat mit der G915 TKL LIGHTSPEED eine neue mechanische Tastatur vorgestellt. Das Modell basieret laut Hersteller auf der belieben G915, wird allerdings ohne Ziffernblock auskommen und damit kompakter ausfallen. Als Besonderheit der G915 TKL nennt der Hersteller die kabellose LIGHTSPEED Technologie in Verbindung mit LIGHTSYNC RGB, womit eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden erreicht werden soll. Damit kann der Anwender die Tastatur nicht nur ohne Kabel nutzen, sondern auch auf eine steuerbare RGB-Beleuchtung zurückgreifen. Wird die Beleuchtung ausgeschaltet, erhöht sich die Laufzeit auf bis zu 135 Tage.

Logitech hat sich für den Wegfall des Ziffernblocks entschieden, um die Tastatur leichter zu transportieren und auch damit die Maus noch näher an die Tastatur rückt. Dadurch soll sich der Körperschwerpunkt automatisch in die Mitte verlagern. Somit erreicht man laut Hersteller einen höheren Komfort beim Gaming. „Seit der Markteinführung der Logitech G915 hat sich die Community immer wieder ein kompaktes TKL-Modell der Tastatur gewünscht“, so Ujesh Desai, Vice President und General Manager von Logitech Gaming.

Bei den technischen Daten gibt Logitech an, dass die Signale mit einer Geschwindigkeit von 1 Millisekunde übertragen werden können. Bei den Tasten setzt man auf eine geringere Höhe, womit eine Betätigung um bis zu 25 % schneller erfolgen kann. Sie kommen außerdem in drei Varianten: Während GL Linear einen weichen Tastenanschlag bietet, eignet sich GL Tactile für all jene, die ein direktes Tasten-Feedback bevorzugen. GL Clicky überträgt den Tastenanschlag nicht nur spürbar, sondern auch hörbar.

Logitech wird die G915 TKL LIGHTSPEED ab Juni 2020 verkaufen. Der Preis wird vom Hersteller mit rund 230 Euro angegeben.