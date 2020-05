Microsoft stellt neues PC-Zubehör für den deutschen Markt vor

Zusätzlich zu den von Microsoft angekündigten Surface-Neuheiten wird das Unternehmen in den kommenden Wochen eine Reihe neuer PC-Zubehör-Produkte auf den Markt bringen. Dazu gehört der Microsoft USB-C Travel Hub, die Microsoft Modern Mobile Mouse sowie zwei neue Tastatur-Maus-Sets namens "Bluetooth Desktop" und "Ergonomic Desktop". Das Microsoft Bluetooth Desktop und die Microsoft Bluetooth Mouse werden zukünftig auch in der neuen Farbe "Monza Grau" angeboten. Alle Produkte sind in Zukunft über den Microsoft Store und im Einzelhandel erhältlich.

Der neue Microsoft USB-C Travel Hub bietet neben einem HDMI- und VGA-Anschluss auch eine Ethernet-Schnittstelle sowie einen USB-C- bzw. USB-A-Port. Der Travel Hub wird via USB-C-Kabel mit dem gewünschten Device verbunden und ist ab dem 26. Mai 2020 zum Preis von rund 110 Euro im Handel erhältlich. Die portable Maus verfügt über Bluetooth und funktioniert laut Angaben des Herstellers auf fast jeder Oberfläche. Zusätzlich zu Schwarz wird die Modern Mobile Mouse ab dem 12. Mai 2020 in den Farben Mint, Pastellblau und Pfirsich für knapp 36 Euro verfügbar sein.

Das Microsoft Bluetooth Keyboard verfügt über ein Tastaturlayout inklusive Nummernblock. Die Tasten wurden dabei im Chiclet-Stil gehalten. Die Tastatur besitzt außerdem Tasten für Office-Anwendungen und Emojis sowie eine neue Snipping-Taste für schnelle Bildschirmaufnahmen und kann via Swift Pair mit dem PC oder Laptop verbunden werden. Außerdem lassen sich über das "Maus und Keyboard Center" fünf Tasten individuell anpassen. Ab dem 12. Mai 2020 ist die Microsoft Bluetooth Desktop in Schwarz zu einem Preis von 70 Euro im Handel erhältlich. Die Variante in der Farbe Monza Grau wird es erst ab dem 7. Juli 2020 zu kaufen geben.

Das Microsoft Ergonomic-Keyboard besitzt ein geteiltes Tastaturlayout sowie eine gepolsterte Handauflage. Die Tastatur bietet darüber hinaus spezielle Tasten für Office-Anwendungen und Emojis sowie die neue Snipping-Taste für Bildschirmaufnahmen. Die Ergonomic Mouse kommt mit einer Daumenauflage auf der linken Seite sowie einem Scrollrad aus Metall. Preislich liegt das Ergonomic-Desktop-Keyboard bei 99,99 Euro und ist ab dem 12. Mai 2020 im Handel verfügbar.