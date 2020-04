Endgame Gear XM1 RGB geleakt: Maus-Leichtgewicht bekommt Beleuchtung

Die Endgame Gear XM1 ist eine überzeugende Leichtgewicht-Maus - vor allem für die Nutzer, die Wert auf eine geschlossene Oberschale legen. Bisher musste sie allerdings ohne RGB-Beleuchtung auskommen. Ein Leak auf Reddit zeigt nun, dass sich das bald mit einer XM1 RGB ändern dürfte.

Optisch ähnelt die XM1 RGB weitgehend der XM1 in Revision 2. Sie zeigt sich ebenfalls mit schlankem, weiß gehaltenem Gehäuse und mit zwei Daumentasten für Rechtshänder. Und auch der PixArt PMW-3389 wird als aktueller High-End-Sensor weiter verbaut. Auffälligste Neuerung ist die adressierbare RGB-Beleuchtung. Sie setzt sowohl das Endgame Gear-Logo als auch das Mausrad und einen großen Leuchtstreifen am Bodenbereich in Szene.

Das lässt die Maus deutlich verspielter, aber eben auch auffälliger wirken als die reguläre XM1. Es hat aber auch seinen Preis: Das Gewicht steigt von 70 auf 82 g. Viele Leichtgewichts-Puristen dürfte das abschrecken - das verraten auch schon die Kommentare auf Reddit. Neben der Beleuchtung bringt die XM1 RGB aber wohl noch eine zweite Neuerung mit. Die vier kleineren Gleitflächen der XM1 werden durch zwei große Gleitflächen ersetzt. Ein noch besseres Gleitverhalten könnte das höhere Gewicht vielleicht teilweise kompensieren.



Wann genau und zu welchem Preis die XM1 RGB verfügbar wird, ist noch unklar.