Lenovo ThinkPad TrackPoint II: Notebooktastatur ohne Notebook

Mancher ThinkPad-Nutzer ist so von den Tastaturen der Lenovo Office-Notebooks überzeugt, dass er sie auch am stationären PC nicht missen möchte. Mit der ThinkPad TrackPoint II wurde jetzt eine drahtlose Tastatur vorgestellt, die genau dabei helfen soll.

Sie ist keineswegs die erste separat erhältliche Thinkpad-Tastatur. Doch bisherige Modelle wie das ThinkPad Compact Bluetooth Keyboard with TrackPoint spiegeln nicht mehr das Layout aktueller ThinkPad-Tastataturen wieder. Damit die Nutzer jüngerer ThinkPad-Notebooks möglichst nahtlos zur Desktop-Tastatur wechseln können, wurde also ein neues Modell nötig.

Die ThinkPad TrackPoint II ist eine kompakte Drahtlos-Tastatur ohne Ziffernblock, dafür aber mit TrackPoint. Sie kann so auch ohne Maus und bei begrenzten Platzverhältnissen genutzt werden. Damit ist auch eine Nutzung als HTPC-Tastatur vorstellbar. Die Tastenkappen, Tastenhub, Auslösekraft, Scissor-Switches und das taktile Feedback sollen eins zu eins denen von ThinkPad-Notebooks gleichen. Die Scissor-Switches sind auf eine Lebensdauer von 10 Millionen Clicks ausgelegt. Die gesamte Tastatur soll spritzwassergeschützt sein.

Sie wird wahlweise per 2,4-GHz-Funkverbindung (mit Nano-USB-Dongle) oder per Bluetooth 5 mit dem PC verbunden. Der Wechsel zwischen zwei verbundenen Geräten soll reibungslos möglich sein. Der integrierte Akku soll eine Betriebsdauer von bis zu zwei Monaten ermöglichen. Geladen wird er über USB Typ-C - und das innerhalb von nur 15 Minuten. Ein 1 m langes USB-C- auf-USB-A-Ladekabel gehört zum Lieferumfang. Die ThinkPad TrackPoint II wird in einer Reihe von unterschiedlichen Layouts auf den Markt kommen - auch eine deutsche Variante ist darunter.

Lenovos Pressebereich geht von einer Verfügbarkeit im Mai 2020 und einem Preis von 99,99 Dollar aus.