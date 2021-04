Hongguang Mini in Europa: Elektroauto aus China soll 10.000 Euro kosten

Das chinesische Unternehmen Wuling machte bereits im Januar und Februar diesen Jahres auf sich aufmerksam. So wurde das Elektroauto-Modell Hongguang Mini innerhalb der zwei Monate über 56.000 Mal verkauft. Damit wurde das Automobil auf einen Schlag das meist verkaufte Elektroauto innerhalb Chinas. Grund für die Beliebtheit dürfte allen voran der niedrige Preis sein. Dieser fängt nämlich in der Grundausstattung bei 28.800 Yen an, was umgerechnet gerade einmal rund 3.700 Euro entspricht.

Nun hat das litauische Unternehmen Dartz angekündigt, den Kleinwagen unter dem Namen Freze Nikrob auch nach Europa holen zu wollen. In Litauen kostet der Hongguang Mini allerdings nicht 3.700 Euro, sondern wird seit März für rund 10.000 Euro vertrieben.

Dafür bekommt man ein Elektroauto mit einem 13 kW Motor, welcher eine Höchstgeschwindigkeit von höchstens 100 km/h ermöglichen soll. Dazu kommt ein Akku mit 13,8 kWh Kapazität, mit dem eine durchschnittliche Reichweite von 200 Kilometern pro Aufladung erzielt werden können soll. Das Auto wurde den Spezifikationen entsprechend vor allem für Kurzstrecken- und Stadt-Verkehr entwickelt. Dafür sprechen auch die geringen Ausmaße, die bei 2,917 m x 1,439 m liegen. Dies dürfte bei der Parkplatzsuche definitiv von Vorteil sein.

Bislang wird das Fahrzeug lediglich in Litauen verkauft. Ob und wann ein deutscher Marktstart geplant ist, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch unklar. In Litauen findet der Hongguang Mini vor allem Abnehmer in der Carsharing-Industrie sowie bei Lieferunternehmen.