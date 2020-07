Tesla liefert auch in der Krise mehr als 90.000 Autos aus

Auch wenn in Deutschland die gesamte Autobranche am Stöhnen ist und aufgrund der Corona-Pandemie nach Regierungshilfen schreit, ist es dem US-amerikanischen Autobauer Tesla gelungen, im zweiten Quartal 2020 insgesamt 90.650 Elektroautos auszuliefern. Gebaut wurden zudem 82.000 Stück. Somit schwimmen Elon Musk und Tesla aktuell gegen den Strom, was sich auch auf den Aktienkurs des Autobauers auswirkt. So stieg der Kurs eines Anteilscheins von Tesla um satte 7,6 % und kletterte auf 1.204 US-Dollar.

Zum aktuellen Verkaufsschlager von Tesla gehört eindeutig das Model 3 bzw. Y. Hier wurden insgesamt 80.050 Fahrzeuge verkauft sowie 75.946 Autos gebaut. Jedoch kam es in der Vergangenheit zu erheblichen Qualitätsmängeln beim Model Y. Nachdem Tesla die Produktion nach der Corona bedingten Werksschließung wieder hochgefahren hatte, kam es zu massiven Beschwerden seitens der Tesla-Kunden.

Aber auch das Model S bzw. X sollte nicht außer Acht gelassen werden. Zwar handelt es sich hierbei um hochpreisige Modelle, jedoch gelang es Tesla vom Models S und X zusammen 10.600 Stück an den Mann bzw. die Frau zu bringen und 6.326 Vehikel vom Band laufen zu lassen.

Auch beim Thema Autopilot scheint man bei Tesla massive Fortschritte zu machen. Zumindest wenn man Elon Musk Glauben schenken mag. Wie der Tesla-CEO über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gab, gehen die Arbeiten gut voran. Allerdings muss laut Musk der gesamte Code neu geschrieben werden. Somit ist nicht mit einem baldigen Release zu rechnen. Zumal Musk gerade was den Autopiloten angeht in der Vergangenheit schon vieles versprochen hat, es ihm aber bis jetzt nicht ein Mal gelungen ist, dies auch einzuhalten. Aus diesem Grund bleibt zunächst abzuwarten, ob in den kommenden Jahren mit einem fertigen Produkt gerechnet werden kann, auch wenn die Arbeiten allem Anschein nach gut vorangehen.