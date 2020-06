Tesla erhöht die Reichweite und senkt den Preis beim Model S

Aufgrund der neuesten Errungenschaften bei der Akkuentwicklung scheint es nicht weiter verwunderlich, dass der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla die Reichweite seines Model S nach oben schraubt. Jedoch ist dies nicht auf den Durchbruch in der Akkuentwicklung zurückzuführen, den Tesla in jüngster Vergangenheit bekannt gab. Vielmehr ist es dem Autobauer, das Gewicht seines Model S zu reduzieren. So kommt das Fahrzeug laut US-Norm EPA auf eine maximale Reichweite von 402 Meilen, was in etwa 647 km entspricht. Somit gelingt es Tesla als erstem Hersteller, die 400-Meilen-Marke mit einem Elektroauto zu knacken. Bei der Batterie (100 KW) gibt es keine Veränderungen.

Die Anpassungen sind zum einen auf die neu gewonnenen Erkenntnissen der Entwicklung des Model 3 zurückzuführen, allerdings spielt auch der Wissensgewinn bei der Konstruktion des Model Y eine wichtige Rolle. Wie Tesla verkündete profitiert auch das Model X von den aktuellen Entwicklungen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Gewichtsabnahme des Model S sind die neuen Sitze sowie eine Reduzierung des Gewichts bei den Reifen bzw. Felgen. Ebenfalls wurden weitere Verbesserungen bei der Energierückgewinnung beim Bremsen erzielt.

Des Weiteren hat das US-amerikanische Unternehmen jetzt eine Preissenkung beim Model S bekannt gegeben. In Deutschland fällt der Verkaufspreis um 3.800 Euro. Somit lässt sich ein Model S aktuell im deutschen Onlineshop für rund 83.970 Euro bestellen (Maximale Reichweite). In den Vereinigten Staaten von Amerika liegt die Preisreduzierung sogar bei 5.000 US-Dollar. Warum das Unternehmen den Verkaufspreis seines Model S verringert hat ist bis dato nicht bekannt. Allerdings wäre es vorstellbar, dass die Verkaufszahlen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgehen. Ob die Reduzierung nur für einen kurzen Zeitraum gilt ist unklar.