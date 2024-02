Werbung

SafeDisk (bürgerlich bekannt als SoonHo Jeong) hat aus einer Kombination aus AMD Ryzen 7 8700G und einem ASUS ROG Crosshair X670E GENE einen verifizierten DDR5-10600 Speicherweltrekord auf der AM5-Plattform aufgestellt. Damit übertrumpfte er einen früheren Weltrekord, der erst Ende letzter Woche aufgestellt wurde. In dem Fall wurde mit demselben Prozessor und einem Gigabyte-B650E-AORUS-Tachyon-Board eine Geschwindigkeit von DDR5-10346 erreicht.

Das Setup von SafeDisk umfasste die bereits erwähnte Kombination aus APU und Motherboard mit einer Thermalright-AIO, ein Doppelpack G.Skill Trident Z5 (F5-7800J3646H16G) und eine ASUS GeForce GT 730 2 GB Silent. Die Standard-VRM-Kühlkörper des ROG Crosshair X670E GENE wurden für die Tests komplett entfernt. Die beiden Speicherriegel liefen mit einer Standard-CL36-Geschwindigkeit von 7800 MT/s bei 1,45 V. Die DDR5-10600-Übertaktung wurde dabei mit Timings von 50-62-62-127-127 erreicht. Im Anschluss schaffte es SafeDisk mit den Einstellungen direkt in das Betriebssystem zu booten.

SafeDisk soll keine BCLK-Anpassungen vorgenommen haben, was wichtig zu erwähnen ist, da es allem Anschein nach einen Fehler in der neuesten AGESA-BIOS-Firmware gibt, welcher einen höheren DDR5-Speichertakt anzeigen lässt, als in Wirklichkeit anliegt. Dies soll durch die Verwendung eines Oszilloskops bestätigt worden sein.

So soll die Anpassung des EX-Takts (BCLK) in den BIOS-Einstellungen den Speichertakt überhaupt nicht verändert haben, was umgekehrt bedeutet, dass das Ergebnis auf dem Gigabyte B650E wohl auch nicht der Realität entsprach. Der Firmware-Bug ist in der AGESA-Version 1.1.0.2b zu finden, die erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde und optimierte Unterstützungen für AMDs Ryzen 8000G APU-Familie enthält.

Der Übertakter SafeDisk hat einen Arbeitsplatz bei den ASUS ROG Labs in Taipeh, Taiwan, was ihm deutliche Vorteile in Sachen Speicherübertaktung einbringt. Sein Konkurrent, Benny Lodewijk Nitolo Lase aus Indonesien, ist ihm jedoch dicht auf den Fersen und liegt nur knapp hinter ihm auf Platz Zwei.