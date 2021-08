ADATA will DDR5 mit bis zu 12.600 MT/s bei 1,6 V anbieten

Unter dem Motto "XPG XTREME INNOVATION" hat ADATA zahlreiche Neuankündigungen aus den verschiedensten Produktbereichen gemacht. Auch hier will man in Kürze den ersten DDR5-Speicher anbieten, der mit 8.400 MT/s und 1,1 V loslegt, was den Einstieg in diesen neuen Speicherstandard darstellt. Erwähnt wird auch die doppelte Kapazität der Module sowie die Tatsache, dass die Speicherchips selbst über ein On-Die ECC, also eine Fehlerkorrektur auf Speicherebene verfügen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass dies keine Fehlererkennung auf dem Weg vom Speichermodul bis zum Speichercontroller ermöglicht, so wie es für ECC üblicherweise der Fall ist.

DDR5-8400 stellt nicht nur im Endkundenbereich den Einstieg dar, sondern wird in dieser Form auch im Serverbereich Einzug halten.

Außerdem wurde von ADATA über die XPG-Sparte noch ein Ausblick auf das gegeben, was zukünftig im Hinblick auf DDR5 zu erwarten ist. Die XPG-Varianten sollen Transferraten von 12.600 MT/s erreichen, was fast viermal so viele Transfers pro Sekunde sind, wie bei DDR4-3200. DDR5-8400 zu DDR5-12600 entspricht in etwa dem Sprung von DDR4-3200 auf DDR4-4800. Dafür aber benötigt der Speicher eine Spannungen von bis zu 1,6 V – also deutlich mehr als 1,1 V nach den Standardvorgaben für DDR5.

Intels Alder-Lake-Prozessoren werden die ersten sein, die von DDR5 Gebrauch machen. AMD wird erst im kommenden Jahr mit der nächsten Ryzen-Generation auf DDR5 wechseln.