iGame VULCAN und SL500 Mini SSD: Colorful stellt schnellen RAM und kompakte SATA-SSD vor

Von Colorful gilt es, zwei neue Produkte bekanntzugeben. Für Anwender mit hohem Performance-Anspruch bietet das Unternehmen nun zwei Speicherkits aus der iGame-VULCAN-Serie an. Je eins mit DDR4-3600 und DDR4-4266 und dazu entsprechend straffen Latenzen. Ferner besitzen die SL500-Mini-SSDs eine kompaktere Bauweise als die 2,5-Zoll-Geschwister.

Colorful hat die iGame-VULCAN-DIMMs grundlegend hell designt. So ist nicht nur der Heatspreader silber/weiß, sondern auch das PCB der Speichermodule selbst ist in Weiß gehalten, was heute immer noch selten ist. Oben auf den Heatspreader hat Colorful auch das für viele Interessente wichtige RGB-Feature ebenfalls berücksichtigt, in diesem Fall sogar als ARGB-Lösung.

Zunächst einmal bietet Colorful zwei Speicherkits an. Beide Kits bieten insgesamt 16 GB (2x 8 GB), wobei ein Kit mit effektiv 3.600 MHz und das andere gar mit 4.266 MHz spezifiziert ist und bei natürlich auch XMP mit an Bord haben. Anhand der Latenzen mit CL16-16-16-36 beim 3.600er und CL18-19-19-39 beim 4.266er Kit wird ersichtlich, dass diese zwar ab Werk nicht besonders straff ausfallen, doch aber schon zu den besseren Kits gehören. Dies ist auch nicht unbegründet, denn als ICs setzt Colorful auf die beliebten Samsung B-Dies. Mit manuellem Fein-Tuning lassen sich die Timings sicherlich noch nach unten hin verbessern.

Colorful SL500 Mini-SSD als kompakte Alternative

Gewöhnliche SATA-SSDs im 2,5-Zoll-Format gelten in der heutigen Zeit schon lange nicht mehr als kompakt. Diesen Rang haben ihnen gerade die M.2-SSDs abgelaufen und sind zudem mit der PCIe-Anbindung auch noch schneller unterwegs. In diesem Punkt hat sich Colorful etwas Gedanken gemacht und hat mit den SL500-Mini-SSDs das Gehäuse deutlich verkleinert. Auf dem linken Bild ist die normale SL500 mit klassischen 2,5-Zoll-Abmessungen und daneben in schwarz die deutlich kompaktere SL500-Mini-SSD. Das rechte Bild zeigt hingegen die reine Platinengröße der beiden Modelle. Auf dem kleinen PCB der SL500-Mini-SSD ist nicht nur der 3D-NAND-Speicher, sondern natürlich auch der Controller selbst mit an Bord.

Colorful wird die SL500 Mini-SSD mit 250 und 500 GB anbieten und arbeiten mit dem SATA-6GBit/s-Standard. Die 250-GB-Variante kommt laut Hersteller auf Datenraten von 500 MB/s im Lesen und 450 MB/s im Schreiben, die 500-GB-Version im Vergleich dazu auf eine Lese- und Schreibleistung von 500 MB/s respektive 480 MB/s.

Der Verkauf der beiden Speicherkits soll ab sofort erfolgen, für die SL500-Mini-SSDs gibt Colorful hingegen das erste Quartal 2021 an, sodass der Start auch nicht mehr all zu lange hin ist. Für das iGame-VULCAN-Kit mit DDR4-3600 wird ein Preis von 169 US-Dollar aufgerufen, für das Kit mit effektive 4.266 MHz sind es 199 US-Dollar. Die SL500-Mini-SSD mit 250 GB sollen mit 39,99 US-Dollar bepreist werden und für die 500-GB-Version wurden 59,99 US-Dollar angegeben.