Im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Huawei zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die ein brandaktuelles Tablet des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Huawei insgesamt drei Exemplare des MatePad 11.5 (2025), einem Tablet mit SmartKeyboard, einer abgestimmten Bluetooth-Tastatur mit Tabletständer. Das Gerät verfügt über ein 11,5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2.456 x 1.600 Bildpunkten und kommt so auf eine gestochen scharfe Darstellung von 256 ppi. Obendrein unterstützt es eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, wobei diese über eine intelligente Anpassung auf 60, 90 oder 120 Hz eingestellt werden kann. Das Display deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab und soll Helligkeiten von bis zu 600 cd/m² erreichen. Es ist ein verbessertes PaperMatte-Display, das Reflexionen massiv reduzieren soll. Diese nanostrukturierte Oberfläche soll Reflexionen nahezu vollständig eliminieren, jedoch trotzdem sehr scharf sein und selbst bei Sonnenlicht noch sehr gut ablesbar sein. Früher sind Papermatte-Displays oft etwas milchig und zu dunkel aufgefallen, durch die hohe Helligkeit und schnelle Bildwiederholrate soll sich das MatePad eher wie ein richtiges Tablet anfühlen, bei dem man keine Kompromisse eingehen muss.

Im Inneren arbeitet ein Kirin T82B mit acht Kernen, der von insgesamt 8 GB RAM unterstützt wird. Je nach Modell stellt der interne Speicher entweder 128 GB oder 256 GB bereit, wobei ein Teil des Speichers von der Systemsoftware belegt ist. Unsere Tester erhalten natürlich das größere Modell. Die Kameraausstattung umfasst eine 13-MP-Hauptkamera mit Autofokus und Blende f/1.8 sowie eine Frontkamera für Videotelefonie. Sie kann 1080p-Aufnahmen bei 30 FPS verarbeiten und bietet außerdem Features wie Beauty-Filter, Timer und Spiegelreflexion. Dadurch eignet sich das Tablet bestens für Videokonferenzen und allgemeine Foto- und Videoaufnahmen. Die Konnektivität umfasst WiFi 6 mit 2x2 MIMO sowie Bluetooth 5.2. Zudem sind USB Typ-C (USB 2.0) und OTG-Unterstützung vorhanden. Sensoren wie Umgebungslicht-, Gravitations- und Hall-Sensor sind selbstredend.

Der Akku hat eine Kapazität von 10.100 mAh und unterstützt Schnellladen mit dem Huawei-eigenen Ladegerät. Er soll bis zu 14 Stunden Videowiedergabe bieten. Das Tablet verfügt über ein 4-Lautsprecher-System und zwei Mikrofone. Als Betriebssystem läuft HarmonyOS 4.3, Huaweis eigenes Betriebssystem, das speziell auf die Integration mit anderen Huawei-Geräten ausgelegt ist. Der Zugriff auf das App-Angebot des Google Play Stores ist allerdings sehr einfach über Umwege möglich. Dafür bietet sich die Kombination aus microG und Aurora an. microG ist eine quelloffene Implementierung der proprietären Google-Play-Dienste, Aurora wiederum eine Open-Source-Alternative zum Google Play Store. Beides sind 3rd-Party-Anwendungen, weder Google noch Huawei hängen mit den Entwicklern zusammen. Das Gerät hat ein Gehäuse mit den Maßen 262,63 x 177,53 x 6,1 mm und stemmt rund 515 g inklusive Akku auf die Waage.

Rund 329 Euro werden dafür aktuell aufgerufen. Insgesamt präsentiert sich das Huawei MatePad 11.5 (2025) so als ein kompaktes und leistungsfähiges Tablet, das mit einem hochauflösenden und flüssigen Display, guter Performance und vielseitiger Konnektivität aufwartet. Damit ist es für Nutzer interessant, die Wert auf ein solides Arbeitstablet mit integriertem Ökosystem legen. Ob das Konzept aufgeht, dürfen unsere Leser im Rahmen eines Lesertests ausprobieren.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "doller12194", "2Stoned" und "FirstAid" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Tablet-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 21. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 22. Dezember 2025

Testzeitraum bis 1. Februar 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Huawei sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum