Premium-Tablet und Smart Display in einem

Google erweitert die Pixel-Produktwelt deutlich. Man bringt nicht nur ein erstes Foldable, sondern auch ein erstes eigenes Tablet auf den Markt. Das Pixel Tablet wird dabei klar als Premium-Modell ausgerichtet.

Das ist umso beachtlicher, weil am Tablet-Markt eigentlich wenig Bewegung ist und gerade im Android-Bereich eher günstige Modelle angeboten werden. Doch Google ist zuversichtlich, dass das Pixel Tablet für ein neues Nutzererlebnis sorgt. Das Pixel Tablet wird dafür in Kombination mit einer Ladestation angeboten. Damit lässt sich das Tablet ähnlich wie Amazons Echo Show-Modelle als Smartdisplay nutzen. Selbst bei gesperrtem Tablet sind Funktionen wie digitaler Bilderrahmen, Smart-Home-Steuerung und Google Assistant per Sprachbefehl nutzbar.

Die Ladestation soll zudem mit integrierten Lautsprechern für besseren Klang sorgen. Den Kontakt zur Ladestation stellen Pogo-Pins an der Rückseite des Tablets her. Wird das Tablet abseits von der Ladestation genutzt, dann versorgt es ein Akku mit 27 Wh Kapazität mit Strom - und das für bis zu zwölf Stunden. Eine Besonderheit ist zudem die Integration von Chromecast.

Optisch fügt sich das Google-Tablet gut in die Reihe aktueller Pixel-Produkte ein. Mit seinem 11-Zoll-Display ist das Pixel Tablet aber natürlich ungleich größer als die Smartphones. Der Bildschirm löst mit 2.560x 1.600 Pixeln auf und unterstützt USI-2.0-Eingabestifte. Er soll maximal eine Helligkeit von 500 cd/m² erreichen. Das Tabletgehäuse wird aus Aluminium gefertigt und soll sich entsprechend hochwertig anfühlen. Das Entsperren des Geräts ist per Fingerabdruck möglich.

Im Inneren kommt wie bei den Pixel-7-Modellen und wie beim Pixel Fold Googles hauseigenes Tensor G2-SoC zum Einsatz. Dem SoC stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Beim Flash-Speicher haben Nutzer die Wahl zwischen 128 und 256 GB (jeweils UFS-3.1-Speicher). Ins heimische W-LAN funkt das Pixel Tablet mit Wi-Fi 6-Unterstützung. Zudem wird Bluetooth 5.2 unterstützt. In Vorder- und Rückseite des Tablets wird je eine 8-MP-Kamera integriert. Auch vier Lautsprecher finden ins Google-Tablet Einzug. Als Betriebssystem dient Android 13. Google gibt Maße von 258 × 169 × 8,1 mm (Breite × Höhe × Tiefe) und ein Gewicht von 493 g an.

Das Pixel Tablet kann im Google Store vorbestellt werden, soll aber erst Ende Juni ausgeliefert werden. Mit 128 GB kostet es 679 Euro, mit 256 GB sogar 799 Euro. Die Ladestation ist immer inklusive. Als Farben stehen Hazel und Porcelain zur Auswahl (ein Grau- und ein Beigeton). Optional kann das Pixel Tablet Case für 99 Euro geordert werden.