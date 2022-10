Werbung

Das neue iPad Pro hat einen stärkeren Chip spendiert bekommen, das iPad der 10. Generation gleich ein neues Design. Das All-Screen-Design übernimmt das iPad mit 10,9 Zoll dabei vom iPad Pro und iPad Air und wirkt damit deutlich moderner. Auf den ersten Bildern sieht es so aus, als wären die Display-Ränder etwas breiter als bei den teureren Geschwistern. Das Liquid Retina Display löst mit 2.360 x 1.640 Bildpunkten auf, die maximale Helligkeit gibt Apple mit 500 nits an. Apple-typisch kommt die TrueTone-Technik zum Einsatz, sodass der Weißpunkt des Displays automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird. So soll immer eine neutrale Wiedergabe gewährleistet werden.

FaceID bleibt weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten, dafür ist aber TouchID mit von der Partie. Dieses ist analog zum iPad Air umgesetzt und wurde in die obere Seitentaste des iPads integriert. Das Gewicht des WiFi-Modells gibt Apple mit 477 g an.

Für die nötige Rechenleistung sorgt der A14 Bionic, also ein SOC der in der iPhone-12-Generation eingeführt wurde. Im Vergleich zur vorherigen Generation soll die CPU-Leistung um 20 % zulegen, während es bei der Grafikleistung 10 % sind. Apple spricht von einem möglichen Upgrade-Pfad vom iPad der 7. Generation, also dem 2019er Modell. Dann soll sich die Gesamtleistung gegenüber dem alten Gerät verdreifachen.

Die Front-Kamera besitzt einen 12-MP-Sensor und wurde mittig auf der Längsseite des Displays positioniert. Der Ultraweitwinkel-Aufbau verspricht ein Sichtfeld von 122 °. So soll ein Folge-Modus realisiert werden, sodass die Kamera automatisch "mitschwenkt", wenn sich sich der Nutzer aus dem Zentrum bewegt. Zwei Mikrofone sollen für eine möglichst gute Sprachqualität sorgen.

Drahtlos können Verbindungen via WiFi 6 oder optional über das 5G-Netz erfolgen. Anschlussseitig rückt Apple vom Lightning-Anschluss ab und stattet das iPad 2022 mit USB Typ C aus.

Als Zubehör zum neuen iPad gibt es das neue Magic Keyboard Folio. Dieses besitzt laut Apple eine normalgroße Tastatur mit einem Tastenhub von 1 mm. Auch ein Multitouch-Trackpad wurde dort verbaut, genau wie eine Funktionsleiste mit 14 Tasten.

Apple bietet das iPad in den Farben Blau, Rosé, Silber und Gelb an. In der Basis-Version mit 64 GB kostet es 579 Euro, mit 256 GB werden 779 Euro fällig. Das 5G-Modul schlägt jeweils mit 200 Euro zusätzlich zu Buche. Es kann ab sofort bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 26. Oktober 2022.