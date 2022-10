Werbung

Die Einführung eines überarbeiteten iPad Pro mit M2-Chip wurde ursprünglich bereits im Rahmen des iPhone-Events vermutet. Dem war damals nicht so, dafür hat Apple seine neuen Pro-iPads im 11- und 12,9-Zoll-Format ohne gesonderten Event vorgestellt. Ebenso gibt es neue Mainstream-iPads.

Im Zentrum der neuen Pro-Modelle steht der M2-Chip mit acht CPU-Cores, der gegenüber dem bislang eingesetzten M1 einen Leistungsvorsprung von bis zu 15 % bieten soll. Die 10-Core-GPU soll wiederum eine um 35 % schnellere Grafikperformance garantieren. Damit nicht genug, denn die Neural Engine mit ihren 16 kernen soll 15,8 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen können, was ein Leistungsplus von 40 % gegenüber dem M1 wäre. Zusammen mit einer gesteigerten Speicherbandbreite verspricht Apple also ein deutliches Plus im Produktiveinsatz.

Gleichzeitig wurde die Stift-Benutzung aufgewertet, denn zusammen mit dem Apple Pencil der 2. Generation gibt es die neue Schwebefunktion. Das iPad erkennt den Stift bereits dann, wenn er 12 mm vom Display entfernt ist. So soll es möglich sein, eine Vorschau von Markierungen zu erkennen, bevor diese wirklich ausgeführt wurden. Ebenso verspricht sich Apple von der Schwebefunktion eine gesteigerte Präzision beim Skizzieren oder Illustrieren. Soll in einem Textfeld geschrieben werden, wird der Pencil erkannt, sodass das Textfeld automatisch größer wird.

In der neuen Version wird auch das WLAN beschleunigt, denn die 2022er iPad-Pro-Versionen sind die ersten Apple-Geräte mit Support für WiFi E. Darüber hinaus gibt es weiterhin Modelle mit Mobilfunk-Support. Hier setzt Apple auf den 5G-Standard.

Am grundlegenden Design ändert sich nichts. Apple setzt noch immer auf das kantige Äußere, das bereits vom Vorgänger her bekannt ist. Das 12,9 Zoll iPad Pro setzt weiterhin auf ein Liquid Retina XDR Display, das mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 nits aufwarten soll. Das Mini-LED-Display verfügt über 2.500 Dimming-Zonen. Kein Upgrade erhält das 11-Zoll-Modell, das setzt weiterhin auf ein Liquid-Retina-Display mit 600 Nits als Spitzenhelligkeit.

Das neue iPad Pro kann ab sofort bestellt werden und ist ab dem 26.10.2022 verfügbar. Das 11-Zoll-Modell startet in der 128-GB-Version bei 1.049 Euro. Das 5G-Modell mit 2 TB stellt die Top-Version dar und kostet stolze 2.629 Euro. Noch teurer ist das 12,9-Zoll-Modell. Dieses startet als 128-GB-Version bei 1.449 Euro. Auch hier gibt es Modelle mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB. Wer zum Top-Modell mit Mobilfunk greift, landet bei üppigen 3.024 Euro. Weshalb Apple weiterhin eine 128-GB-Version anbietet, ist mit Blick auf die Pro-Ausrichtung nicht mehr wirklich nachvollziehbar.