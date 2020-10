Amazon stellt neues Dashboard für Smart-Home-Geräte auf Fire-Tablets vor

Amazon hat heute ein neues Dashboard für Smart-Home-Geräte auf den firmeneigenen Fire-Tablets angekündigt. Kunden sollen damit entsprechende Geräte wie beispielsweise smarte Lampen, Kameras, Thermostate, Schalter oder Stecker steuern können, die eine Kompatibilität zur Sprachassistentin Alexa bieten.

Zum Geräte-Dashboard gelangt man mit einem Tap auf den neuen Smart-Home-Button in der Navigationsleiste. Dieser ist systemweit und damit auf dem Sperrbildschirm jederzeit zugänglich. In Situationen, in denen eine Sprach-Steuerung nicht möglich ist oder es per Finger einfach bequemer erscheint, bietet die neue Software eine gute Alternative. Die Änderungen sind ebenfalls aus laufenden Apps heraus möglich. Das neue Geräte-Dashboard wird für kompatible Fire-Tablets über ein kostenloses Software-Update ausgerollt.