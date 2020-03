iOS bekommt Handschrifterkennung mit OCR für den Apple Pencil

Laut einem Bericht von MacRumors könnte iOS 14 ein neues Feature für den Apple Pencil beinhalten dass es ermöglicht, jegliche Handschrift, die man in Eingabefeldern schreibt, über OCR Erkennung zu Maschinenschrift umzuwandeln.

So könnte es zum Beispiel möglich werden, in iMessage Nachrichten mit dem Apple Pencil zu schreiben und diese dann automatisch umzuwandeln und in lesbarer Form an den Empfänger zu senden. Laut MacRumors funktioniert diese Eingabgemöglichkeit potentiell mit allen Texteingabefeldern. Dies würde es beispielsweise mit Nachrichten, Notizen, Erinnerungen, dem Kalender und Email Programmen kompatibel machen.

Bis jetzt hat Apple noch keine Funktionalität die es ermöglicht Handgeschriebenes direkt in Text zu verwandeln. In der Notizen App kann jedoch nach handgeschriebenen Notizen gesucht werden, indem das Wort handschriftlich eingetragen wird. Es besteht also bereits jetzt eine rudimentäre Schrifterkennung die jedoch nur Handschrift mit Handschrift vergleichen kann. Andere Anbieter wie beispielsweise Microsoft mit der Surface Reihe sind da schon deutlich weiter. Apple hatte bereits mit der Newton Handheld Reihe die Möglichkeit geschaffen, Handschrift in Text umzuwandeln. Das klappte nach einer Eingewöhnung der Software für die damaligen Verhältnisse auch recht gut, jedoch lehnte Steve Jobs bei seiner Rückkehr die Verwendung von Stiften als Eingabemöglichkeit vollständig ab, und so verlor der Konzern das Interesse an der Technik.



Es scheint, dass es auch Drittanbieter Software ermöglicht werden soll, diese Funktionalität zu verwenden. Neben der Handschrifterkennung scheint Apple auch an einer "Magic Fill" Funktion zu arbeiten, die es ermöglicht, eine grobe Form zu zeichnen, die dann von iOS ergänzt wird.



Ob die neuen Funktionen direkt mit iOS 14 veröffentlicht werden, ist noch nicht ganz klar. Derzeit zeichnen sich auch neue Funktionen in iOS 13.4 ab, welches sich aktuell in der Betaphase befindet. Es dürfte das letzte große Update für iOS 13 werden, bevor dann iOS 14 vorgestellt wird.