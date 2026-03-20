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Microsoft testet aktuell mehrere neue Funktionen für die Benutzeroberfläche der Xbox-Konsolen. Im Rahmen des Xbox-Insider-Programms erhalten ausgewählte Nutzer bereits Zugriff auf kommende Funktionen. Seid dem 18. März 2026 stehen diese für Teilnehmer zur Verfügung. Nach der Testphase sollen die Änderungen später schrittweise für alle Spieler ausgerollt werden. Im Fokus des Updates stehen vor allem neue Personalisierungsoptionen.

Eine der größten Neuerungen betrifft den Startbildschirm. Spieler können künftig statt bisher zwei bis zu zehn Gruppen auf der Home-Oberfläche anlegen und individuell sortieren. Auch das Anheften und Verwalten dieser Gruppen wurde vereinfacht. Darüber hinaus führt Microsoft frei anpassbare Farbschemata für die Oberfläche ein. Nutzer sind nicht mehr auf vorgegebene Systemfarben beschränkt. Wer den Look ändern möchte, kann sich einfach einen eigenen Farbton über die zur Verfügung stehenden Regler individuell einstellen. Diese Farbe wird unter anderem im Guide sichtbar und lässt sich bei Bedarf jederzeit wieder deaktivieren.

Auch die beliebte Quick-Resume-Funktion erhält ein Update. Spieler können künftig für einzelne Spiele festlegen, ob Quick Resume aktiv sein soll. Damit lassen sich Titel, bei denen die Funktion nicht zuverlässig arbeitet, gezielt davon ausschließen. Betroffene Spiele starten dann immer vollständig neu. Die entsprechende Einstellung findet sich im Optionsmenü. Zusätzlich werden Profil-Badges stärker in den Fokus gerückt. Im Guide werden künftig die fünf zuletzt freigeschalteten Abzeichen eines Spielers angezeigt. So sollen Erfolge und Meilensteine schneller sichtbar sein.

Microsoft will das Feedback der Community während der Testphase nutzen, um die Features weiter zu optimieren, bevor sie für alle Nutzer freigegeben werden. Ein genaues Datum für den offiziellen Rollout gibt es bislang noch nicht. Alle Informationen zu den neuen Funktionen finden sich auf der entsprechenden Webseite.