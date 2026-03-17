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Für die Switch-2-Konsole hat Nintendo mit der Version 22.0.0 eine frische Firmware veröffentlicht und dieses Mal ging das japanische Unternehmen nicht nur Stabilitätsverbesserungen nach, sondern hat eine relativ lange Liste an Änderungen in dieses Update integriert. Neu ist das Vor - und Zurückspulen in den Videos im eShop mittels der ZL- und ZR-Taste, im Docked-Modus kann nun mit der Option "Linear PCM 5.1 Surround" ein Audiotest durchgeführt werden. Im Flugmodus werden die zuvor festgelegten Einstellungen zu WLAN, Bluetooth und NFC gespeichert und gleichzeitig lassen sich die Einstellungen in den Schnelleinstellungen ändern. Doch das absolute Highlight des Updates ist das Handheld-Mode-Boost-Feature.

Da die Nintendo Switch 2 (Test) über ein 1080p-LC-Display verfügt, liefen die Spiele für die Switch 1 auf der neueren Konsole im Handheld-Mode mit lediglich 720p und dies konnte man auch visuell deutlich erkennen. Viele hatten sich gewünscht, dass auch die Spiele für die Switch 1 anstatt in 720p mit der nativen Auflösung (1080p) dargestellt werden. Und genau dies bewirkt die Aktivierung des Handheld-Mode-Boost-Features. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine physische oder digitale Spielversion handelt. Im Kern wird auf der Switch 2 im Handheld-Mode der TV-Mode simuliert, was je nach Spiel auch negative Auswirkungen haben kann.

Neben einer möglichen erhöhten Leistungsaufnahme nennt Nintendo außerdem, dass die Performance nicht gesteigert wird (beispielsweise von 30 auf 60 FPS). Diverse Anweisungen im Spiel werden anstatt der Joy-Cons 2 für den Pro-Controller abgebildet. Auch kann der Touchscreen in diesem Modus deaktiviert sein.

Folgende Änderungen bringt die Firmware 22.0.0 für die Nintendo Switch 2 mit:

Der Text und die Animationen auf dem Bildschirm wurden geändert, wenn man im HOME-Menü eine virtuelle Spielkarte lädt.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Notizen über Freunde in der Freundesliste zu speichern. Der Inhalt der Notizen wird Freunden nicht angezeigt. Die Möglichkeit, diese Notizen in der Nintendo Switch App anzuzeigen und zu bearbeiten, wurde hinzugefügt. Die App muss mindestens Version 3.3.0 aufweisen, um diese Funktion nutzen zu können.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Freunde zu GameChat-Räumen einzuladen, an denen du teilnimmst. Einige Freunde können möglicherweise nicht eingeladen werden, z. B. Freunde von überwachten Konten.

Freunde, die die Ersteinrichtung von GameChat noch nicht abgeschlossen haben, können jetzt zu GameChat eingeladen werden. Einige Freunde können möglicherweise nicht eingeladen werden, z. B. solche mit beaufsichtigten Konten oder solche, die noch keine Nintendo Switch 2 benutzt haben. Es kann eine Weile dauern, bis diese Änderung nach dem Update Ihrer Konsole auf Systemversion 22.0.0 wirksam wird.

Die Qualität des im GameChat geteilten Spielbildschirms wurde bei vergrößerter Darstellung verbessert.

Die Möglichkeit, beim Ansehen eines Vollbildvideos in den Nachrichten oder im Nintendo eShop mit den Tasten ZL und ZR jeweils 10 Sekunden zurückzuspulen bzw. 10 Sekunden vorzuspulen, wurde hinzugefügt.

Es wurde die Option hinzugefügt, die folgenden Daten aus dem Album zu den „Automatischen Uploads“ hinzuzufügen. Videoausschnitt, als Screenshot gespeichertes Video und Screenshot mit hinzugefügtem Text.

Portugiesisch (Portugal) und Russisch wurden zu den Sprachen für „GameChat Voice ⇔ Speech to Text“ in den Barrierefreiheitseinstellungen hinzugefügt .

Die Text-zu-Sprache-Funktion unter „ Barrierefreiheit “ kann nun den Text im Album und während der Ersteinrichtung vorlesen. Anweisungen zum Aktivieren der Text-zu-Sprache-Funktion bei der Ersteinrichtung finden Sie unter Nintendo Switch 2 First-Time Setup and Connection.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Aufschlüsselung der Speicherkapazität nach Datentyp für den Systemspeicher und die microSD Express-Karte anzuzeigen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Audiotest durchzuführen, wenn unter Audio die Option „Linear PCM 5.1 Surround“ für TV-Ton ausgewählt ist.

Die Region „Hongkong/Taiwan/Südkorea“ wurde im Gerät in „Hongkong/Taiwan/Südkorea/Südostasien“ geändert.

Der Nintendo Switch Software Handling wurde im System die Option „Handheld Mode Boost“ hinzugefügt. Der Handheld-Modus-Boost bewirkt, dass kompatible Switch-Software wie im TV-Modus ausgeführt wird, wodurch bestimmte Funktionen beeinträchtigt sein können. Weitere Informationen finden Sie in der Gerätebeschreibung.

Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden die zuvor festgelegten Einstellungen für Bluetooth, Wi-Fi oder NFC im Flugmodus gespeichert und angewendet.

Die Möglichkeit, Bluetooth, Wi-Fi oder NFC im Flugmodus über die Schnelleinstellungen einzeln zu aktivieren oder zu deaktivieren, wurde hinzugefügt.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine Benachrichtigung in der Nintendo Switch-App für die Kindersicherung auf Mobilgeräten anzuzeigen, wenn die PIN für die Kindersicherung erfolgreich auf der Konsole eingegeben wurde. Diese Benachrichtigung kann auch per Push-Benachrichtigung an Ihr Mobilgerät gesendet werden. Um diese Funktion nutzen zu können, muss die App mindestens Version 2.4.0 aufweisen.

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Verbesserung des Benutzererlebnisses.

Wie der Handheld-Mode-Boost aktiviert wird

Viele werden sich fragen, wie nun der Handheld-Mode-Boost auf der Nintendo Switch 2 nach der Installation der Firmware 22.0.0 schließlich aktiviert wird. Hierzu haben wir eine kleine Anleitung:

Zunächst einmal müssen vom Home-Screen aus die Systemeinstellungen aufgerufen werden. Nun muss ganz nach unten bis zum Punkt "Konsole" heruntergescrollt werden. Auf der rechten Seite im Menüpunkt "Konsole" muss wiederum ein gutes Stück runtergescrollt werden, bis der Punkt "Nintendo Switch-Software-Ausführung" erscheint. Nachdem man diesen Punkt auswählt, gelangt man zum Handheld-Mode-Boost und dieser muss rechts nun lediglich noch aktiviert werden.

Kurzum: Systemeinstellungen -> Konsole -> Nintendo Switch-Software-Ausführung