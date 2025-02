Werbung

Sony hat bestätigt, dass die kommende PlayStation 6 weiterhin mit einem Laufwerk ausgestattet sein wird, wenn auch in einer wahrscheinlich abnehmbaren Variante. Diese Entscheidung basiert auf mehreren Faktoren, darunter die globale Verfügbarkeit des Produkts in Märkten, in denen Breitbandinternet nicht flächendeckend oder stabil genug ist, um ausschließlich auf digitale Spiele zu setzen. Laut Shawn Layden, CEO der SIE Worldwide Studios, ist es für ein Unternehmen wie Sony, das in über 170 Ländern operiert, essenziell, den Zugang zu physischen Spielen aufrechtzuerhalten (via Kiwitalks).

Während der Trend in der Gaming-Industrie eindeutig in Richtung Digitalvertrieb geht, ist die vollständige Abschaffung von optischen Medien für Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft nicht ohne Weiteres umsetzbar. PC-Spieler haben sich bereits weitgehend von physischen Datenträgern verabschiedet, und viele moderne Systeme verzichten mittlerweile vollständig auf eingebaute Laufwerke. Dennoch zeigt sich, dass eine beträchtliche Anzahl von Spielern weiterhin auf physische Discs setzt, sei es aus Gründen der Internetverfügbarkeit, Sammelleidenschaft oder einfach aufgrund der Möglichkeit, Spiele gebraucht weiterzuverkaufen. Zudem werden Konsolen auch in speziellen Einsatzbereichen wie Militärbasen genutzt, wo etwa der Zugang zu einer stabilen Internetverbindung potentiell nicht immer gegeben oder gar erlaubt ist. In solchen Szenarien sind Discs dann oft die einzige Möglichkeit, Spiele zu installieren und zu spielen.

Noch gibt es keine Details, aber Sony dürfte das bereits mit der PS5 eingeführte Konzept des externen Anstecklaufwerks beibehalten. Diese Lösung bietet gleich mehrere Vorteile: Die Produktionskosten werden gesenkt, da nicht jedes Modell mit einem fest verbauten Laufwerk ausgestattet werden muss, und die Herstellung bleibt flexibler. Kunden, die physische Spiele bevorzugen, können zudem das Laufwerk separat erwerben, während Digital-Spieler eine schlankere und möglicherweise günstigere Version der Konsole erhalten.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt und ob das Konzept eines optionalen Laufwerks langfristig erhalten bleibt. Der Trend zeigt klar in Richtung digitaler Distribution, doch Sony scheint vorerst einen Mittelweg zu wählen, um verschiedene Kundenbedürfnisse abzudecken.