Neue Konsole geht am 2. April an den Start

Nintendo hat heute die Switch 2 in einem kurzen Video offiziell vorgestellt, den Nachfolger seiner sehr erfolgreichen Hybrid-Konsole Switch. Die neue Plattform bleibt der Kombination aus tragbarem und stationärem Spielen treu, bietet jedoch zahlreiche Verbesserungen. Darunter einen größeren Bildschirm, optimierte Joy-Con-Controller und eine leistungsfähigere Hardware, die flüssigere und grafisch bessere Spiele ermöglichen soll.

Die Konsole sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber größer. In dem Video sind die Joy-Con-Controller schwarz mit farbigen Akzenten und werden an der Seite der Konsole augenscheinlich magnetisch befestigt, anstatt sie seitlich auf die Konsole aufzuschieben. Die SL- und SR-Tasten auf den Joy-Cons sind größer als bei den Joy-Cons der Original-Switch. Daneben findet sich auch eine neue Taste unter der Home-Taste auf dem rechten Joy-Con, die so bereits in vorherigen Leaks aufgetaucht war. Das Video deutet zudem an, dass die Joy-Cons ähnlich wie eine Maus verwendet werden können. Ob das tatsächlich eine Funktion sein wird, ist gegenwärtig noch unklar.

Auf der Oberseite der Switch 2 befindet sich ein neuer USB-C-Anschluss neben der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Der Kickstand hat ein neues Design bekommen - er ist nun eher wie ein U geformt. Das Dock für die Switch 2 hat ein runderes Design.

Das kurz im Video gezeigte Spiel ist offenbar ein neuer Mario Kart-Titel, der auf die gesteigerte Grafikleistung hinweist. Die Konsole wird daneben sowohl mit physischen als auch mit digitalen Nintendo Switch-Spielen abwärtskompatibel sein - obwohl das Video auch darauf hinweist, dass "bestimmte Nintendo Switch-Spiele möglicherweise nicht auf der Nintendo Switch 2 unterstützt werden oder nicht vollständig mit ihr kompatibel sind". Nintendo verspricht, weitere Details in einer Nintendo Switch 2-Direktübertragung am 2. April 2025 bekannt zu geben. Der genaue Zeitpunkt wird "zu einem späteren Zeitpunkt" bekannt gegeben. Das bewährte Nintendo-Account-System soll übernommen werden, was einen nahtlosen Übergang für langjährige Nutzer verspricht. Spieler können somit ihre digitalen Inhalte und Fortschritte beibehalten.

Mit über 146 Millionen verkauften Einheiten gehört die ursprüngliche Switch zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Ihr Nachfolger tritt ein schweres Erbe an, da er die Erwartungen der riesigen Fangemeinde erfüllen muss. Dennoch scheint Nintendo mit der Switch 2 bestens positioniert, diesen Erfolg fortzusetzen.

Am 2. April 2025 wird Nintendo in einer speziellen Direct-Präsentation weitere Details zur Switch 2 enthüllen. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen das Unternehmen noch bereithält.