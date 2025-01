Werbung

Nachdem es von offizieller Seite bisher nur einen groben Zeitraum bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 2025 sowie ein Versprechen zur Rückwärtskompatibilität gibt, sind nun auf Reddit Bilder des bestückten PCBs der Nintendo Switch 2 aufgetaucht.

Zu sehen gibt es ein PCB in L-Form mit runder Aussparung. Besonders interessant ist dabei, dass Nintendo sich offenbar dazu entschieden hat für die zweite Generation der Switch auch zwei USB-C-Anschlüsse zu verbauen. Nicht zu erkennen ist allerdings ein SD-Speicherkartenslot.

Immerhin sind einige wenige Rückschlüsse auf den Hersteller des SoC möglich. Zwar sind Teile der Kennung verpixelt, wohl um den Ursprung der Bilder zu kaschieren, zu lesen ist aber der Präfix "S", was in der Vergangenheit für einen bei Samsung hergestellten Chip von NVIDIA gestanden hat. Ein weiterer Hinweis für eine Fertigung bei Samsung ist, dass in der Kennung "SNW8VF" ein "SN" steckt, was bisher auch beim südkoreanischen Chiphersteller so der Fall war. Ob die "8" auch gleich ein Anzeichen dafür ist, dass hier eine Fertigung in 8 nm zum Einsatz gekommen ist, ist hingegen eher fraglich.

Die T239-SoC von NVIDIA soll acht CPU-Kerne auf Basis des Cortex-A78C-Designs und 12 GPU-Cluster mit 1.536 Shadereinheiten auf Basis der Ampere-Architektur verwenden. Typisch für Nintendo ist hier also, dass man auf vergleichsweise alte Mikroarchitekturen setzt.

Zusammen mit dem neuen SoC zum Einsatz kommen nun aber 12 statt 4 GB Arbeitsspeicher. Zudem handelt es sich nun um LPDDR5X und nicht mehr LPDDR4, was die Speicherbandbreite signifikant erhöhen sollte. Angebunden sind die zwei H58GE6AK8BX107-Chips mit einer Kapazität von jeweils 6 GB über ein insgesamt 128 Bit breites Speicherinterface.

Auch wenn immer mehr Details zur Switch 2 durchsickern, so fehlt es noch in gewisser Weise an einem runden Bild des Handhelds, welches wir vermutlich erst kennen werden, wenn Nintendo die Katze aus dem Sack lässt. Zuletzt war von einer Vorstellung im Januar die Rede. Bis Ende des ersten Quartals, also dem 31. März, hat sich Nintendo selbst Zeit gegeben.