Valve will das Steam Deck in gut einer Woche in einer weißen Limited Edition anbieten. Das Steam Deck OLED Limited Edition soll ab dem 19. November ab Mitternacht für 719 Euro verkauft werden. Um welche Konfiguration es sich handelt, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber um die Variante mit 1 TB Speicher handeln, die aktuell 679 Euro kostet.

Neben einem weißen Gehäuse bekommt das Steam Deck OLED Limited Edition farblich angepasste, in grau gehaltene Controll-Elemente wie das D-Pad, die Joysticks, Schultertasten und so weiter. Der Ein/Ausschalter auf der Stirnseite zeigt sich in einem auffälligen rot und bildet somit einen interessanten optischen Kontrast.

Die technischen Daten des Steam Deck OLED Limited Edition unterscheiden sich nicht von denen eines jedes anderen Steam Decks mit OLED.

Offen ist die Frage, wie gut das Steam Deck OLED Limited Edition erhältlich sein wird. Vor wenigen Wochen bot Sony eine PlayStation 30th Anniversary Collection der PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro an. Von dieser wurden aber nur 12.300 Exemplare verkauft, so dass die Preise am Zweitmarkt direkt in die Höhe schnellsten. Bei eBay werden teilweise mehrere tausend Euro für eine PlayStation 30th Anniversary Collection verlangt.

Aktuell führt die Produktseite nur einen Teaser und nennt den Zeitraum für den Verkauf. Die Vorbestellung soll wie gesagt am 19. November um Mitternacht starten.