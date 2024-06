Werbung

Microsoft hat das Summer Game Fest 2024 genutzt, um sein Konsolenportfolio zu vergrößern. Gleich drei Neuzugänge erweitern die aktuelle Xbox-Generation. Wer allerdings auf eine Leistungssteigerung gehofft hatte, wird enttäuscht. Denn die Verbesserungen beziehen sich ausschließlich auf Ausstattung und Farbe der Konsolen.

Den Anfang macht dabei eine weiße Xbox Series X-Version ohne Laufwerk. Hinsichtlich Formfaktor und Ausstattung entspricht das neue Modell der bereits erhältlichen Xbox Series X mit 1 TB Speicher. Mit rund 500 Euro wird die neue Konsole aber zumindest offiziell etwas günstiger (50 Euro) sein als das bisher etablierte Modell.

Das Spitzenmodell unter den Neuauflagen bildet die sogenannte Xbox Series X - 2 TB Galaxy Black Special Edition. Diese Sonderedition der Xbox Series X kommt seinerseits mit der gleichen Geschwindigkeit, Leistung und den Funktionen der Xbox Series X daher und verfügt wie gewohnt über ein Laufwerk. Wie der Name aber bereits vermuten lässt, verfügt das Modell mit 2 TB über doppelt so viel Speicherplatz. Hinzu kommt ein einzigartiges Design. Die Konsole in Galaxy Black weist einen silbernen, grauen und grünen Himmelseffekt auf. Auch der Wireless Controller wird dieses Farbkonzept aufgreifen und mit schwarzem Galaxy-D-Pad und grüner Velocity-Rückseite daherkommen und wird ausschließlich mit der Sonderedition erhältlich sein. Die Galaxy Black Special Edition soll in limitierter Auflage für gut 650 Euro erscheinen.

Das dritte neu vorgestellte Modell ist eine optisch modifizierte Xbox Series S. Diese wird in der Farbe Robot White erscheinen, als Gegenstück zur aktuellen Xbox Series S in Carbon Black. Auch bei diesem Modell ist die Speicherkapazität auf 1 TB angelegt.

Unklar ist allerdings, wann genau die neuen Varianten in den Handel kommen sollen. Da sich die Änderungen allerdings nur auf Erscheinung und Ausstattung beschränken, sollte ein Release nicht mehr allzu weit entfernt sein.