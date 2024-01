Werbung

AYANEO hat sich als chinesischer Anbieter bei den Gaming-Handhelds bereits einen Namen gemacht. Mit dem AYANEO 2S (Test) haben wir uns einen Windows-Handheld mit Ryzen 7 7840U bereits angeschaut und zwischenzeitlich gab es weitere Ankündigungen zu neuen Modellen mit Tastatur oder zweitem Display.

In zwei Tagen soll es eine Ankündigung zu einem NEXT LITE geben. Die aktuelle Version ist noch mit einem Ryzen 5 5825U ausgestattet. Es dürfte also ein Update der Hardware geben, denn mit acht Zen-3-Kernen und einer Radeon Vega 8 dürfte diese inzwischen als veraltet gelten. Zur Hardware der NEXT LITE macht AYANEO jedoch keinerlei Angaben.

Die Ankündigung gibt erste Hinweise darauf, dass es sich bei der NEXT Lite vermutlich nicht mehr um einen Windows-Handheld handelt, sondern bereits ein SteamOS installiert ist. Obiges Bild zeigt die Benutzeroberfläche von SteamOS auf dem NEXT LITE. In einem Beitrag auf der chinesischen Plattform Weibo wird dies zudem bestätigen.

Direkt ein SteamOS zu installieren, dürfte durchaus Sinn machen. Da wir nun schon mehrere Handhelds neben dem Steam Deck angeschaut haben, können wir sagen, dass die Bedienung des Steam Deck der aller Windows-Handhelds deutlich überlegen ist. Zudem wird man den Eindruck nicht los, dass Valve aus der Hardware des Steam Deck bei weitem mehr herausholen kann und effizienter arbeitet, als dies bei den Windows-Systemen mit stärkerer Hardware der Fall ist.

Übermorgen werden wir schlauer sein. Die erste Ankündigung soll am 12. Januar 3:30 Uhr unserer Zeit erfolgen.