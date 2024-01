Werbung

Nachdem es in den vergangenen Monaten quasi eine Exklusivlösung für Gaming-Handhelds, nämlich die Ryzen-Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit von AMD gab, scheinen die Meteor-Lake-Prozessoren von Intel nun zu einer Alternative zu werden. Der chinesische Hersteller One Netbook stellt mit dem Onexplayer X1 ein Gaming-Tablet vor, an den ein drahtloser Controller angebunden werden kann. Mittels externer Tastatur wird das Windows-Tablet auch zu einem Notebook und damit einem 3-in-1-System.

Das Tablet hat ein Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 10,95 Zoll, einer 2,5K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Natürlich werden Touch-Eingaben über das Display möglich sein. Ein im Gerät integrierter Ständer erleichtert das Aufstellen des Tablets.

Als Prozessor kommt offenbar ein Core Ultra 7 155H zum Einsatz, denn an technischen Daten genannt werden sechs Performance- und acht Efficiency-Kerne – nebst zwei Low-Power-Efficiency-Kernen. Die Performance-Kerne erreichen dabei einen Takt von 4,8 GHz und die NPU kommt auf 1,4 GHz.

Die Meteor-Lake-Prozessoren kommen mit einer neuen integrierten Grafikeinheit daher. Diese ist um den Faktor zwei schneller als der Vorgänger sein und könnte damit auf Niveau dessen landen, was AMD aktuell in den Ryzen-Prozessoren zu bieten hat. Per OcuLink kann aber auch eine externe Grafikkarte an den Onexplayer X1 angeschlossen werden, was im unten eingebetteten Video auch demonstriert wird.

Bisher keinerlei Informationen gibt es zur restlichen Ausstattung sowie den geplanten Preisen dieser Ausstattungsvarianten. Wie bei One Netbook und den chinesischen Herstellern so üblich wird man eine Indiegogo-Kampagne starten.