Sonys Handheld soll noch in diesem Jahr verfügbar sein

Sony plant seine tragbare Konsole, PlayStation Portal, noch in diesem Jahr offiziell auf den Markt zu bringen, zu einem anvisierten Preis von 199,99 Dollar bzw. 219,99 Euro. Das Handheld-Gerät soll PS5-Spiele über eine WLAN-Verbindung streamen können und verfügt über einen Acht-Zoll-LCD-Bildschirm, der laut Hersteller mit einer Auflösung von 1080p bei 60 fps läuft.

Obwohl der Handheld für das Streamen von Spielen über beliebige WLAN-Verbindungen vorgesehen ist, wird dieser nicht mit Sonys kommendem Cloud-Streaming für PS5-Spiele funktionieren, was der Konzern auch bestätige. Spiele, die auf der PlayStation 5 mit einer PS Plus Premium-Mitgliedschaft gestreamt werden, sind demnach nicht mit der PlayStation Portal kompatibel. Diese bietet damit also lediglich eine Möglichkeit, Spiele, die sich bereits auf der PlayStation 5 befinden, auf den Handheld zu streamen und von dort aus zu spielen. Es soll dazu eine Verbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s notwendig sein, Sony empfiehlt indes 15 Mbit/s für ein optimales Erlebnis.

Die PlayStation Portal verfügt dabei über markante Controller auf jeder Seite des Displays, die den DualSense-Controllern von Sony ähnlich sehen. Sie unterstützen laut Sony adaptive Trigger und haptisches Feedback, sodass sich PS5-Spiele ähnlich anfühlen sollen, als wenn sie mit einem echten DualSense-Controller gespielt werden. Die neue Handheld-Konsole soll zudem auch in der Lage sein, verschiedene Medien abzuspielen.

Allerdings wird die PlayStation Portal nicht über Bluetooth verfügen, sodass keine Verbindung zu drahtlosen Kopfhörern hergestellt werden kann. Stattdessen verwendet sie die drahtlose PlayStation Link-Technologie, einen neuen, proprietären Standard für PlayStation-Geräte. PlayStation Link wurde entwickelt, um verlustfreie Audioübertragung mit geringer Latenz zu ermöglichen. Zusätzlich wird Sony aber ein kabelloses Headset sowie Kopfhörer auf den Markt bringen, die mit PlayStation Link kompatibel sein werden.