Vom 28. Juni bis zum zweiten Juli fand in Sao Paulo, Brasilien, das BIG FestivalBIG Festival statt. Während das Festival bei uns eher weniger bekannt ist, ist es das bedeutendste Spielefest in Lateinamerika. Seit 2012 findet das Event jährlich mit namhaften Partnern und Ausstellern statt. Auch Microsoft war in diesem Jahr vor Ort um aktuelle Spiele zu zeigen und insgesamt drei Präsentationen zu halten.

Eine dieser Präsentationen stellte das Developer Acceleration Program vor. Auf den Folien, die der Twitter-Nutzer Idle Sloth zum Teil online gestellt hat, zeigt der Konzern Zahlen und Statistiken rund um seine Gaming-Sparte. So wird die XBox App monatlich aktiv von 15,6 Millionen Menschen genutzt. Den Windows Store nutzen ganze 168,3 Millionen. Bei der neuen Konsolengeneration werden mehr als 21 Millionen verkaufte Exemplare der Series X genannt. Series X, Series S und der Vorgänger XBox One kommen auf mehr als 79 Millionen verkaufte Einheiten. Für die Series S spricht, dass 48 % der Nutzer neue Spieler sind, die zuvor keine Microsoft-Konsole besaßen. Passend zum Austragungsort der Messe zeigen die Statistiken, dass Brasilien auf Platz zwei der Quellen für neue Spieler liegt. Auf Platz eins liegen die USA.

Im Game Pass befinden sich aktuell mehr als 400 Konsolen- und mehr als 300 PC-Spiele. Eine Folie der Präsentation lässt vermuten, dass Microsoft plant, demnächst Ingame-Werbung zu erlauben, da dies als Möglichkeit der Werbung aufgezählt wird. Im restlichen Verlauf der Show wurden die verschiedenen Tools gezeigt, die neuen Entwicklern zur Verfügung stehen, um ihre Spiele für die Microsoft Konsolen und den Game Pass zu realisieren. Die Entwickler sollen auch dadurch angesprochen werden, dass die Spiele über das Abo auf einer Vielzahl von Geräten via Streaming eine stetig wachsende Zielgruppe erreichen.