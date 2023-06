Es erscheinen keine weiteren Microsoft-Titel für XBox One

Nach zehn Jahren hat Microsoft beschlossen, die XBox-One-Konsolen langsam auf das Abstellgleis zu verbannen. Das hat Matt Booty, Chef der XBox Game Studios, nun bekannt gegeben. Der Konzern wird keine weiteren Spiele für die eigenen One-Konsolen entwickeln. Dies gilt für alle Konsolen der Reihe. Insgesamt 50 Millionen Exemplare wurden von One, One X und One S verkauft. Die aktuelle Konsolengeneration XBox Series X/S kommt bislang auf rund 20 Millionen verkaufte Einheiten nach 2,5 Jahren auf dem Markt.

Wer noch eine der älteren Konsolen nutzt, kann dennoch hoffen. Einerseits stehen bereits tausende von Titeln zur Verfügung, andererseits bezieht sich der Produktionsstop nur auf Spiele von Microsoft, bzw. die 23 Spielestudios, die mittlerweile zu Microsoft gehören. Allen anderen Studios und Indie-Entwicklern steht es jederzeit frei, weiterhin Titel für die One-Konsolen zu entwickeln. Auch bezieht sich Booty bei seinen Aussagen nur auf die Produktion neuer Spiele. Titel, die weiterhin laufend fortentwickelt werden, werden natürlich weiterhin unterstützt. Hierbei nannte man Minecraft als Beispiel.