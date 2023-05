PS5-Spiele per WLAN streamen

PS5-Spiele per WLAN streamen

Bereits letzten Monat tauchten Gerüchte auf, dass Sony an einem neuen Handheld-Gerät arbeitet soll, das speziell für die Nutzung der Remote-Play-Funktionen der PlayStation entwickelt wurde. Das Gerücht schien etwas seltsam zu sein, da Sony die Remote Play-Funktion in letzter Zeit wenig hervorgehoben hat und es zudem schwer vorstellbar ist, wie ein solches Gerät im Markt mit der Nintendo Switch, dem Steam Deck und anderen tragbaren Spieloptionen konkurrieren soll.

Wie sich nun zeigt, war an den Gerüchten doch etwas dran. Während des jüngsten PlayStation Showcase kündigte Jim Ryan persönlich das neue "Project Q"-Gerät an. Das neue tragbare Gerät ist ein PlayStation-Handheld der im Wesentlichen ein geteilter PS5 DualSense-Controller mit einem 8-Zoll-Bildschirm im Inneren ist.

Es handelt sich beim Project Q allerdings nicht um eine eigenständige Handheld-Konsole. Project Q ist ein reines Streaming-Gerät, das Spiele von der PlayStation 5 über das Netzwerk streamt. Während der Präsentation stellte Sony klar, dass das neue Gerät kein Kurswechsel, zurück zu den mobilen Konsolen, sein soll. Es handelt sich dabei lediglich um einen Streaming-Client für den Heimgebrauch.

Mit dem Gerät soll es möglich sein, jedes kompatible Spiel, das auf der PS5-Konsole installiert ist, per Remote Play über das eigene Netzwerk zu spielen. Der acht Zoll großen LCD-Bildschirm soll dabei eine Auflösung von 1080p bieten und mit 60 Bildern pro Sekunde arbeiten. So können Nutzer auch dann ihre Spiele spielen, wenn sie nicht gerade vor dem Fernseher sitzen, an dem die PlayStation 5 angeschlossen ist.

Weiter verspricht Sony, dass trotzdem alle Tasten und Funktionen des kabellosen DualSense-Controllers zur Verfügen stehen sollen, auch mit haptischem Feedback und adaptiver Auslöser.

Was Sony allerdings noch nicht erwähnt hat, ist das Streaming aus der Cloud. Möglicherweise wir der Konzern dieses Feature erst später nachreichen. Das Gerät selbst soll noch dieses Jahres auf den Markt kommen. Weitere Details will der Konzern in den kommenden Monaten veröffentlichen.