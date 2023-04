Werbung

Mit einem etwas seltsamen Timing stellte ASUS am 1. April die ROG-Ally-Konsole vor, die dem Trend der mobilen Gaming-Konsolen und vor allem dem Steam Deck von Valve folgt. Ein 1080p-Display und leistungsstarke Hardware sollen es vom Steam Deck deutlich absetzen. Eine zweite Generation des Steam Decks ist noch nicht in Sicht und so könnte die ROG Ally ein echtes Highlight für das mobile Gaming werden.

Noch hat sich ASUS nicht zu den technischen Daten geäußert. Einige YouTuber (LinusTechTips und Dave2D) konnten die mobilen Konsolen bereits ausprobieren, Benchmarks oder dergleichen waren aber nicht erlaubt. Laut Videocardz wurden die Produktcodes aber bereits bestätigt und dementsprechend finden sich in der Datenbank der FCC (Federal Communications Commission) weitere Daten zur Konsole.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

ASUS ROG Ally Valve Steam Deck Chip-Design Phoenix Van Gogh CPU 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher 16 GB (LPDDR5) 16 GB LPDDR5-5500

Display 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.280 x 800 Pixel

60 Hz

Speicherkapazität - 64 GB eMMC

256 GB SSD

512 GB SSD Abmessungen 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 608 g 669 g Betriebssystem Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis - 419 Euro (128 GB)

549 Euro (256 GB)

679 Euro (512 GB)

Als Chip kommt offenbar der Ryzen 7 7840U zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen Ryzen-Prozessor aus der Ryzen-7000U-Serie mit Zen-4-Kernen und integrierter RDNA-3-GPU. Zum Vergleich: Das Steam Deck setzt auf das Von-Gogh-Design mit Custom-Chip, bestehend aus vier Zen-2-Kernen und einer integrierten GPU auf Basis der RDNA-2-Architektur.

Sowohl im Hinblick auf die CPU- wie auch die GPU-Leistung wird die ROG Ally deutlich schneller als das Steam Deck sein. Alleine schon die doppelte Anzahl an CPU-Kernen sollten hinsichtlich der CPU-Leistung recht eindeutig sein. Bei der integrierten GPU kann alleine schon aufgrund des Ausbaus der Shadereinheiten von einen Leistungsplus von mindestens 50 % ausgegangen werden.

Diverse, meist asiatische Hersteller bieten solche mobilen Konsolen in mannigfaltigen Konfigurationen an. Dabei kommen auch die neuesten Prozessor-Serien von AMD zum Einsatz, denn durch die Bank bietet AMD in diesem Bereich die bessere integrierte Grafikeinheit. Als großer Hersteller hat ASUS aber sicherlich einen gewissen Bonus.

Neben der Hardware ist die Software ein weiterer Aspekt. ASUS setzt offenbar auf Windows 11 mit einem eigenen Overlay, welches in den frühen Tests schon überzeugen konnte. Valve hingegen unterstützt beim Steam Deck zwar ebenfalls ein Windows 11, das Steam OS in der Version 3.0 stellt aber die bessere Benutzeroberfläche dar und ist auf den Gaming-Einsatz hin ausgelegt.

Die ROG Ally lässt sich natürlich auch an einen Fernseher anschließen und als stationäre Konsole nutzen. Reicht die GPU-Leistung nicht aus, kann eine externe ROG XG Mobile eGPU angeschlossen werden.



Je nach Ausstattung kostet das Steam Deck 419 bis 679 Euro. Wie teuer das ROG Ally sein wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso fehlt es noch an einem Termin. Die Computex Ende Mai bietet sich aber sicherlich an eine solche Hardware offiziell vorzustellen und dann kurz danach auf den Markt zu bringen.