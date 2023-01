Werbung

Wie bereits hinreichend bekannt ist, nutzt Sony bei seiner PlayStation 5 anstelle von klassischer Wärmeleitpaste Liquid Metal. Grund hierfür ist die Übertaktung des Prozessors und die daraus resultierende Wärmeentwicklung. Grundsätzlich ist dies natürlich kein Kritikpunkt, allerdings hat der YouTuber TheCod3r jetzt herausgefunden, dass es bei Sony-Konsolen, die vertikal aufgestellt werden, zu Schwierigkeiten kommen kann.

Wenn die Dichtung zwischen dem Prozessor und dem Kühler nicht perfekt sitzt oder Beschädigungen aufweist, tropft das Liquid Metal nach unten. Da das Liquid Metal äußerst leitfähig ist, kann es hier zu massiven Problemen bis hin zu einem Kurzschluss kommen.

Besonders brisant wird es, wenn es sich dabei um originalverpackte Konsolen handelt. Das Verpackungsdesign sorgt dafür, dass die PlayStation 5 grundsätzlich vertikal gelagert wird. Somit wäre es möglich, dass es direkt beim Einschalten zu einem Kurzschluss kommt und die Sony-Konsole das Zeitliche segnet.

TheCod3r zeigt in seinem Video genau solch einen Fall. Allerdings hat der YouTuber Glück im Unglück. Nachdem die betroffenen Stellen gereinigt wurden und kein Liquid Metal mehr aufwiesen, funktionierte die Konsole wieder fehlerfrei. Im Video lässt sich gut erkennen, wie das Liquid Metal unter die Dichtung gelaufen ist. Abhilfe schafft aktuell lediglich, die PlayStation 5 waagerecht aufzustellen. Auch wenn die Dichtung defekt ist, soll das Liquid Metal dort bleiben, wo es hingehört.

Aktuell ist unklar, ob nur bestimmte Revisionen oder Chargen der PS5 betroffen sind. Die von uns im November 2020 getestete PlayStation 5 steht von Anfang an vertikal in der Redaktion. Bislang konnten wir keine Probleme feststellen. Die Konsole erfüllt tadellos ihren Dienst. Auch bei der Geräuschkulisse gibt es keine Auffälligkeiten. Zumal die PS5 für unsere Angespielt-Artikel zu God of War: Ragnarök, Need for Speed Unbound und Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion in der jüngsten Vergangenheit quasi im Dauereinsatz war.