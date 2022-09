Leistungsaufnahme: Sonys PlayStation 5 ist Spitzenreiter

Mit Energiepreisen auf Rekordniveau spielt auch für Spieler die Leistungsaufnahme der eigenen Konsole eine wichtige Rolle. Lange Nächte vor der Konsole können sich – je nach genutztem Gerät – auf der Stromrechnung bemerkbar machen. Die Kollegen von Eurogamer haben den Energiebedarf diverser Geräte bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass die PlayStation 5 im Spielbetrieb rund 160 bis 220 W benötigt. Die Xbox Series X kommt hingegen nur 153 bis 210 W.

Bei der reinen Medienwiedergabe liegt die Microsoft-Konsole ebenfalls vorne. Sonys PS5 kommt auf einen Wert von 70 bis 75 W. Die Xbox Series X lediglich auf 48 bis 70 W. Die Series S sogar nur 30 bis 40 W. Den geringsten Verbrauch hat die PS4 Slim. Im Spielbetrieb werden 75 bis 80 W benötigt. Die Medienwiedergabe schlägt mit 55 W zu Buche. Auch wenn die Xbox One S beim Spielen teilweise nur 64 W für sich beansprucht, liegt der Maximalwert bei 120 W.

Deutlich weniger Strom ist für die Nintendo Switch notwendig. Im Spielbetrieb sind es 7 W und beim Abspielen von Medien 6 W. Die OLED-Variante verbraucht sogar nur 6, bzw. 5 W. Valves Steam Deck liegt bei 15 bis 45 W. Ein Gaming-PC schlägt sich sogar mit 450 bis 800 W auf der Rechnung nieder. Das Beispiel zeigt, dass insbesondere PC-Gamer von den zusätzlichen Energiekosten betroffen sind. Bei den genannten Werten gilt zudem nicht zu vergessen, dass noch ein Display oder ein Fernseher benötigt wird. Hier liegen die Spitzenwerte bei 200 W.

Orientiert man sich nun an einem Preis von 0,42 Euro pro Kilowattstunde und einer Spielzeit von mindestens drei Stunden am Tag, belaufen sich die Betriebskosten für die PlayStation 5 auf rund 92 Euro im Jahr. Die Series X liegt bei knapp 83 Euro. PC-Spieler zahlen über 275 Euro. Ein Gaming-Notebook liegt bei fast 106 Euro. Wer bei hohen Stromkosten trotzdem günstig spielen möchte, sollte sich eine Nintendo Switch zulegen. Hier zahlen Gamer bei der OLED-Variante nur 2,30 Euro im Jahr an den Stromanbieter.

Preise und Verfügbarkeit Sony PlayStation 5 - 825GB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar