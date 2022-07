Xbox Series: Microsoft beschleunigt Bootvorgang

Mit der Einführung von SSD-Laufwerken hat sich nicht nur die allgemeine Reaktionszeit des Systems verbessert, auch der Bootvorgang wurde so massiv beschleunigt. Während sich Nutzer in der Vergangenheit mehrere Minuten gedulden mussten, sind die Systeme nun in Nullkommanix hochgefahren. Dies gilt nicht nur für den eigenen PC oder Laptop, sondern auch für Spielekonsolen. Wie Microsoft jetzt zeigt, lässt sich die Bootzeit allerdings auch mit ein paar Software-Tweaks verbessern. So geschehen bei der aktuellen Konsolengeneration. Aufgrund einer verkürzten Logo-Animation ist die Xbox Series nun bis zu fünf Sekunden früher einsatzbereit, als dies mit der momentanen Firmware der Fall ist.

Die genannte Bootzeit gilt zudem nur für eine ausgeschaltete Konsole. Befindet sich die Xbox Series im Standby-Modus, kann es bereits innerhalb weniger Sekunden losgehen. Die neuen Optimierungen machen sich jedoch auch im Energiesparmodus bemerkbar. Hier spricht Microsoft von einem deutlich geringeren Stromverbrauch. Wer bei den aktuellen Strompreisen seine Energiekosten senken möchte, sollte es tunlichst vermeiden, die Xbox Series im Standby zu betreiben.

Derzeit kommen allerdings nur Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms in den Genuss der neuen Firmware. Wann diese offiziell veröffentlicht wird ist bis dato nicht bekannt. Wer nicht länger warten und die Beta-Firmware ausprobieren möchte, kann sich beim genannten Insider-Programm über die Xbox-Insider-Hub-App anmelden.

Wer noch auf der Suche nach einer Xbox Series X ist, kann diese mittlerweile unter anderem im Saturn-Onlineshop bestellen. Hier ist die Konsole verfügbar und die Lieferung soll zwischen dem 26. und 28. Juli 2022 erfolgen. Das Gleiche gilt für Microsofts Xbox Series S. Das Fortnite-&-Rocket-League-Bundle inklusive Konsole liegt bei einem von Preis 269 Euro.