Valve kündigt Verdoppelung der Produktion des Steam Decks an

Die Verfügbarkeit des Steam Decks von Valve ist aktuell kaum gegeben. Momentan lässt sich der Handheld noch nicht einmal vorbestellen. Man kann sich lediglich “zur Reservierung anmelden”. Voraussichtlich bestellbar soll das Steam Deck dann nach dem dritten Quartal (Oktober 2022 oder später) sein. Allerdings scheint nun langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Wie Valve via Twitter verkündet hat, sind alle E-Mails des Q2-Batchs nun raus und alle “Reservisten” werden ab dem 30. Juni 2022 angeschrieben.

Des Weiteren hat der Hersteller die Produktion erhöht und will ab sofort jede Woche doppelt so viele Handhelds verschicken als dies zuvor der Fall war. Warum Valve plötzlich in der Lage ist, die Produktion zu verdoppeln, ist unklar. Zudem bleibt abzuwarten, ob sich die Verdopplung des Produktionsvolumens tatsächlich auf eine bessere Verfügbarkeit des Steam Decks auswirken wird.

Wer eine entsprechende E-Mail von Valve erwartet, diese jedoch bislang nicht erhalten hat, soll sich noch etwas gedulden. Der E-Mail-Versand kann etwas länger dauern. Alternativ lässt sich im Store der Reservierungsstatus überprüfen.