Valve veröffentlicht Windows-Treiber für das Steam Deck

Nach der ersten Auslieferung des Steam Deck konntet dieses nur mit dem vorinstallierten SteamOS 3 verwendet werden. Die Windows-Treiber fehlten bislang. Diese hat Valve nun nachgereicht. Allerdings ist noch kein Dual-Boot möglich. Die Installation von Windows setzt ein komplettes Löschen des Speichers des Steam Decks voraus. An einer Dual-Boot-Option wird noch gearbeitet. Zudem ist es nur möglich ein Windows 10 zu installieren. Für ein Windows 11 wäre ein BIOS-Update erforderlich, welches eine fTPM-Unterstützung bietet.

Valve dazu:

"Installing Windows requires you to wipe your Steam Deck, and dual-boot with SteamOS is not currently available.

While Steam Deck is fully capable of dual-boot, the Steam OS installer that provides a dual-boot wizard isn't ready yet. This will ship alongside SteamOS 3 once it's complete."

Die Treiber-Pakete sind hier zu finden:

Audio-Treiber gibt es noch nicht. Man arbeitet hier noch mit AMD daran diesen fertigzustellen. Daher funktioniert der 3,5-mm-Klinge-Ausgang noch nicht. Per USB-C oder Bluetooth funktioniert die Audio-Ausgabe.

Laut Valves-Anleitung geht man für die Installation wie folgt vor:

Steam Deck mit Volume-Down-Taste gedrückt starten

Um Windows 10 mit einem Produktschlüssel zu installieren ist eine Internet-Verbindung erforderlich. Da der WiFi-Treiber erst nach der Installation hinzugefügt werden kann, muss hier ein USB-C-Ethernet-Adapter verwendet werden.

Nun dürfen wir gespannt sein zu sehen, wie sich die Leistungsunterschiede zwischen SteamOS 3 und Windows 10 darstellen.