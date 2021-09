Nintendo Switch: Möglicher N64-Controller kündigt sich an

Retro-Spiele erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Mit dem TheA500 Mini steht im kommenden Jahr die Neuauflage des beliebten Amiga 500 vor der Tür. Aber auch der große Erfolg des NES-Mini sowie des SNES-Mini sollten insbesondere Nintendo gezeigt haben, dass sich auf dem Retro-Gaming-Markt mit neu aufgelegten Titeln viel Geld verdienen lässt. Aus diesem Grund wäre es nicht verwunderlich, wenn die japanische Spieleschmiede alte Gameboy- oder N64-Spiele auf den Markt bringen wird. Bislang ist unklar, ob Nintendo ähnlich wie bei den Mini-Konsolen ebenfalls ein N64-Mini veröffentlichten wird.

Jetzt scheint ein Antrag bei der US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) allerdings zu bestätigten, dass sich in Zukunft sowohl Gameboy- als auch N64-Titel auf der Nintendo Switch spielen lassen werden.

Im besagten Antrag bei der FCC geht es jedoch nicht um konkrete Spiele, sondern um ein neues Peripheriegerät für die Switch. Zwar ist bis jetzt bekannt, dass es sich dabei um einen Controller handelt, jedoch wurde nicht bestätigt, dass dies auch tatsächlich eine Neuauflage des N64-Gamepads sein wird.

Das Switch-Eingabegerät wird unter der Kennung BKE-HAC043 geführt. Im Vorfeld veröffentlichte Nintendo unter der ID HAC042 einen Retrocontroller für die Switch, mit dem sich SNES-Titel über den Online-Service der Nintendo Switch (NSO) spielen lassen. Die regulären Controller der Konsolen werden unter HAC001 und für die Pro unter HAC013 geführt. Somit lässt die neue Bezeichnung darauf schließen, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Retro-Gamepad handeln muss.

Am 29. September 2021 feiert der N64 sein 25-jähriges Jubiläum. Hier würde sich sicherlich eine entsprechende Veröffentlichung anbieten. Außerdem steht am 18. September der dritte Geburtstag des NSO an. Insbesondere Super Mario 64 oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time haben auch noch heute eine große Fanbasis.