TheA500 Mini: Der Amiga 500 ist wieder da

Bereits im Oktober 2020 kündigte der Hersteller Retro Games eine Neuauflage des Amiga 500 an. Jetzt lässt sich der Mini-Computer unter anderem bei Amazon vorbestellen. Als Veröffentlichungsdatum ist hier der 31. März 2022 angegeben. TheA500 Mini liegt aktuell bei rund 130 Euro.

Neben 25 vorinstallierten Spielen verfügt der Amiga-Mini über eine USB-Maus mit zwei Tasten. Die Kabellänge beträgt 1,8 m. Außerdem gehören zum Lieferumfang ein 8-Tasten-USB-Gamepad sowie ein USB-C-Stromkabel ohne Netzteil. Für die Verbindung mit dem Monitor oder Fernseher kann das beiliegende HDMI-Kabel verwendet werden. Die Ausgabe erfolgt in 720p HD.

Des Weiteren ist es laut Artikelbeschreibung möglich eigene Spiele auf das Gerät zu laden. Hierfür kann eine der drei vorhandenen USB-Schnittstellen genutzt werden. Darüber soll sich auch die Firmware des TheA500 Mini aktualisieren lassen.

Emuliert werden sowohl der Amiga 500 als auch der 600 sowie der 1200. Wobei sich die Tastatur am Amiga-Mini nicht nutzen lässt. Hierbei handelt es sich lediglich um ein optisches Highlight. Wer keine zusätzliche Tastatur nutzen möchte kann auf ein virtuelles Keyboard zurückgreifen.

Zu den vorinstallierten Spielen gehören unter anderem Kick Off 2 sowie Pinball Dreams. Aber auch der Directors Cut von Worms und Ninja Of The 'nth Dimension zählen zum Repertoir des TheA500. Mit dem neuen Amiga können alle Spiele jederzeit gespeichert werden, was im Gegensatz zur Originalversion sicherlich von Vorteil ist. Bisher wurden die folgenden Titel bestätigt:

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The 'nth Dimension

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Aktuell ist unklar, in welcher Stückzahl die Neuauflage produziert wird. Auch wenn es bis zum Veröffentlichungstermin noch etwas Zeit ist, sollte man mit seiner Vorbestellung nicht zu lange warten. Es ist möglich, dass die erste Charge bereits in wenigen Tagen ausverkauft sein könnte. Insbesondere die Option, weitere Spiele auf das Gerät zu laden, dürfte das Interesse von zahlreichen Retrogamern wecken. Ob in Zukunft auch Nintendo- oder Sega-Titel auf dem Amiga gespielt werden können bleibt zunächst abzuwarten.